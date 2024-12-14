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Posted 14 декабря, 15:20

Published 14 декабря, 15:20

Modified 14 декабря, 15:22

Updated 14 декабря, 15:22

Гибель мальчика и кадровые перестановки: главные события субботы

Гибель мальчика и кадровые перестановки: главные события субботы

14 декабря 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney.
14 декабря Белгородская область подверглась массовой атаке беспилотников со стороны Украины, а после ухода Андрея Чеснокова с должности главы Старооскольского округа в регионе произойдут неожиданные кадровые изменения.

Мальчик погиб, мама и семимесячная девочка ранены

Утром 14 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область с применением беспилотников. Горели крыши соцобъектов и частные дома. Страшные последствия были в посёлке Майский в Белгородском районе, где после прилёта дрона в частный дом погиб девятилетний мальчик, а его мама и семимесячная сестрёнка получили ранения.

Пострадавших доставили в больницы. А соседи рассказали, как пытались помочь после взрыва.

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Глав районов ждут перестановки

Вечером пятницы руководитель администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков заявил об уходе в отставку по собственному желанию. В субботу Вячеслав Гладков рассказал, что предложил возглавить Старый Оскол и округ нынешнему главе Шебекинского округа Владимиру Жданову. Как следствие, потребовался и новый руководитель в Шебекино — округ возглавит нынешний глава администрации Нового Оскола Андрей Гриднев. Кто будет главным в Новом Осколе, пока не сообщалось, ждём новостей в воскресенье.

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Пробкам на въезде в Белгород осталось недолго?

После замены кольцевой развязки между Белгородом и Северным на перекрёсток со светофорным регулированием белгородцы стали массово жаловаться на пробки при въезде в областной центр из пригорода. Одна из жалоб дошла до Вячеслава Гладкова.

Губернатор во время вечернего эфира рассказал, что проблема должна разрешиться после настройки работы светофоров на этом перекрёстке. Работы продолжатся в субботу и воскресенье, а к понедельнику схема должна получить окончательное воплощение, после чего жалоб на пробки должно поступать меньше.

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