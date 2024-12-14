Гибель мальчика и кадровые перестановки: главные события субботы

Вечером пятницы руководитель администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков заявил об уходе в отставку по собственному желанию. В субботу Вячеслав Гладков рассказал, что предложил возглавить Старый Оскол и округ нынешнему главе Шебекинского округа Владимиру Жданову. Как следствие, потребовался и новый руководитель в Шебекино — округ возглавит нынешний глава администрации Нового Оскола Андрей Гриднев. Кто будет главным в Новом Осколе, пока не сообщалось, ждём новостей в воскресенье.