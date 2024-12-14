Гибель мальчика и кадровые перестановки: главные события субботы

Posted 14 декабря, 15:20
Published 14 декабря, 15:20
Modified 14 декабря, 15:22
Updated 14 декабря, 15:22
Утром 14 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область с применением беспилотников. Горели крыши соцобъектов и частные дома. Страшные последствия были в посёлке Майский в Белгородском районе, где после прилёта дрона в частный дом погиб девятилетний мальчик, а его мама и семимесячная сестрёнка получили ранения.
Пострадавших доставили в больницы. А соседи рассказали, как пытались помочь после взрыва.
Вечером пятницы руководитель администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков заявил об уходе в отставку по собственному желанию. В субботу Вячеслав Гладков рассказал, что предложил возглавить Старый Оскол и округ нынешнему главе Шебекинского округа Владимиру Жданову. Как следствие, потребовался и новый руководитель в Шебекино — округ возглавит нынешний глава администрации Нового Оскола Андрей Гриднев. Кто будет главным в Новом Осколе, пока не сообщалось, ждём новостей в воскресенье.
После замены кольцевой развязки между Белгородом и Северным на перекрёсток со светофорным регулированием белгородцы стали массово жаловаться на пробки при въезде в областной центр из пригорода. Одна из жалоб дошла до Вячеслава Гладкова.
Губернатор во время вечернего эфира рассказал, что проблема должна разрешиться после настройки работы светофоров на этом перекрёстке. Работы продолжатся в субботу и воскресенье, а к понедельнику схема должна получить окончательное воплощение, после чего жалоб на пробки должно поступать меньше.