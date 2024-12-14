Диспетчер скорой помощи спасла жизнь 9-месячному ребёнку

Posted 14 декабря, 07:59
Published 14 декабря, 07:59
Modified 14 декабря, 08:02
Updated 14 декабря, 08:02
В декабря родители 9-месячного ребёнка в Белгородской области вызвали скорую — малыша произошла остановка сердца. По телефону вызов сопровождала врач-ординатор Анна Тихойванова. Она помогла родителям, и работа сердца восстановилась до приезда врачей.
Белгородская область летом 2024 года стала первым регионом в России, где ввели диспетчерское сопровождение вызовов скорой помощи. За это время специалисты сопроводили 3000 вызовов. В 396 случаях пришлось проводить сердечно-лёгочную реанимацию, 69 раз помогали при попадании инородных тел в дыхательные пути, 671 раз — при травмах и кровотечениях, в том числе и после обстрелов.
Вячеслав Гладков рассказал, что вызвавший скорую человек в этом случае получает рекомендации, как оказать первую помощь пострадавшему. Порой, как в случае с ребёнком, это помогает спасти жизнь. Проект в регионе планируют продолжить.