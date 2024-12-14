Диспетчер скорой помощи спасла жизнь 9-месячному ребёнку

Белгородская область летом 2024 года стала первым регионом в России, где ввели диспетчерское сопровождение вызовов скорой помощи. За это время специалисты сопроводили 3000 вызовов. В 396 случаях пришлось проводить сердечно-лёгочную реанимацию, 69 раз помогали при попадании инородных тел в дыхательные пути, 671 раз — при травмах и кровотечениях, в том числе и после обстрелов.