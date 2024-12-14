Девятилетний мальчик погиб после атаки беспилотника под Белгородом

Утром субботы беспилотник влетел в частный дом в посёлке Майский в Белгородском районе. В результате взрыва тяжёлые ранения получил девятилетний ребёнок. Он скончался на месте. Ранены мама мальчика и ещё один семимесячный ребёнок, которые в момент атаки тоже были в доме.