Девятилетний мальчик погиб после атаки беспилотника под Белгородом

Posted 14 декабря, 08:20
Published 14 декабря, 08:20
Modified 14 декабря, 12:40
Updated 14 декабря, 12:40
Утром субботы беспилотник влетел в частный дом в посёлке Майский в Белгородском районе. В результате взрыва тяжёлые ранения получил девятилетний ребёнок. Он скончался на месте. Ранены мама мальчика и ещё один семимесячный ребёнок, которые в момент атаки тоже были в доме.
Девочку с контузией отправили в детскую областную больницу. Мама с травмой ноги и ушибом мягких тканей будет восстанавливаться в горбольнице №2 Белгорода. Отец не пострадал.
Дрон пробил крышу дома, повреждения получили стены, окна, внутренние помещения и машина в гараже. Досталось и соседнему дому, где повреждены забор и ворота и выбиты окна.
В селе Репное также беспилотник пробил крышу дома и повредил стёкла. Оперативные службы выехали на места взрывов, информацию о последствиях будут уточнять.