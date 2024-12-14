bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 08:20

Published 14 декабря, 08:20

Modified 14 декабря, 12:40

Updated 14 декабря, 12:40

Девятилетний мальчик погиб после атаки беспилотника под Белгородом

Девятилетний мальчик погиб после атаки беспилотника под Белгородом

14 декабря 2024, 08:20
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова.
Сюжет
СВО
Утром 14 декабря ВСУ массово атаковали приграничный регион с помощью беспилотников. Есть жертвы. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

Утром субботы беспилотник влетел в частный дом в посёлке Майский в Белгородском районе. В результате взрыва тяжёлые ранения получил девятилетний ребёнок. Он скончался на месте. Ранены мама мальчика и ещё один семимесячный ребёнок, которые в момент атаки тоже были в доме.

Девочку с контузией отправили в детскую областную больницу. Мама с травмой ноги и ушибом мягких тканей будет восстанавливаться в горбольнице №2 Белгорода. Отец не пострадал.

Дрон пробил крышу дома, повреждения получили стены, окна, внутренние помещения и машина в гараже. Досталось и соседнему дому, где повреждены забор и ворота и выбиты окна.

В селе Репное также беспилотник пробил крышу дома и повредил стёкла. Оперативные службы выехали на места взрывов, информацию о последствиях будут уточнять.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
#Татьяна Лукащева#Видео#Происшествия#Пострадавшие#Посёлок Майский#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика