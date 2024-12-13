Всё не так страшно? Факты о пятнице, 13-е, которые удивят даже скептиков

Posted 13 декабря, 11:52
Published 13 декабря, 11:52
Modified 13 декабря, 19:02
Updated 13 декабря, 19:02
Число 13 издавна окружено суевериями и тревожными ассоциациями. В древности число 12 считалось завершенным и гармоничным — его связывали с такими понятиями, как 12 месяцев в году, 12 апостолов или 12 подвигов Геракла. Число 13 воспринималось как нарушение порядка, знак хаоса и нестабильности.
Христианская культура также закрепила за числом мрачный символизм. На Тайной вечере за столом присутствовало 13 человек, последний из которых, Иуда Искариот, стал предателем Иисуса Христа. Вдобавок пятница обрела дурную славу после Страстной пятницы, в которую распяли Иисуса. Такое совпадение числа и дня недели усилило миф о «несчастливости».
Подобные истории встречаются и в других традициях. Например, в скандинавской мифологии Локи, тринадцатый гость на пиру в Вальхалле, своей хитростью привел к гибели бога Бальдра, тем самым нарушив гармонию в мире.
Пятница как день недели исторически связана с важными событиями. В 1307 году, 13 октября, французский король Филипп IV начал расправу над орденом тамплиеров, обвинив их в ереси и магии. Этот день стал символом предательства и гибели.
В 20-м веке интерес к пятнице, 13-го, вновь вспыхнул благодаря книге Томаса Лоусона и культовому фильму ужасов 1980 года с одноименным названием. Оба произведения окончательно закрепили «несчастливую» репутацию этого дня.
Трагические события в современности также подкрепляют негативное восприятие даты. Вот лишь несколько примеров:
13 марта 2020 года — массовый обвал финансовых рынков, одна из причин — распространение COVID-19.
Такие случаи закрепили мистическое восприятие даты в общественном сознании.
Массовая культура также подлила масла в огонь. В 1907 году вышел роман Томаса Лоусона Friday the Thirteenth, а в 1980-м — первый фильм из серии ужасов «Пятница, 13-е». Персонаж Джейсона Вурхиза в хоккейной маске стал культовой фигурой, превратив пятницу, 13-е, в символ фильмов ужасов.
Несмотря на известность пятницы, 13-го, как «самого несчастливого дня» в западных странах, в других культурах встречаются свои вариации суеверий. Страх перед определенными днями и числами имеет различные корни и выражается совершенно иначе.
Испаноязычные страны. В Испании и многих испаноязычных культурах несчастливым считается не пятница, 13-е, а четверг, выпавший на это число. Это поверье объясняется культурными и религиозными традициями. Пятница, которую мы ассоциируем с неудачами, для испанцев — обычный день, лишённый негативного подтекста.
Греция. У греков страх также связан с четвергом, 13-го числа. Древнегреческая мифология укрепила образ четверга как «опасного дня», ассоциируя его с богом войны Ареем. Это поверье получило дальнейшее развитие после одного из наиболее трагичных событий в истории Византии — падения Константинополя, случившегося именно в четверг, 13 апреля. В сознании людей этот день закрепился как неблагоприятный для дел и начинаний.
Италия. Итальянцы имеют свои представления о «злосчастных днях». Самой неудачной датой здесь считается пятница, 17-го числа. Страх основан на римском написании числа XVII, которое легко трансформируется в vixi, что в переводе с латыни означает «я жил». В восприятии суеверных это выражение ассоциируется со смертью, а значит, число 17 приносит беды, особенно если выпадает на конец рабочей недели.
Финляндия. В Финляндии в пятницу, 13-го, отмечают необычный праздник — Национальный день несчастных случаев. Это общественная инициатива, направленная на повышение осведомлённости о безопасности. Власти страны активно напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, осторожности на работе и в быту. Суеверия здесь отходят на второй план, а основное внимание уделяется снижению реального числа аварий и травм.
Несмотря на мрачные легенды, исследования показывают, что пятница, 13-е, статистически ничем не отличается от других дней. Гарвардский профессор психологии Дэниел Вегнер провел многолетние исследования, чтобы понять, почему люди склонны видеть закономерности там, где их нет. Учёный пояснил:
«Нам часто кажется, что несчастья буквально преследуют нас, но это происходит только потому, что мы о них много думаем, а потом замечаем их чаще».
Проведение операций, поездки или финансовые операции в этот день так же успешны, как в любой другой. Рожденные в пятницу, 13-го, не отличаются частотой заключения браков или нахождения работы от тех, кто появился на свет 12-го или 14-го числа. Небольшие отклонения в результатах исследования были признаны статистически незначительными, что исключает предпосылки считать эту дату «особенной».
Однако многие продолжают верить в мистику. В США, например, страх перед этим днем ежегодно приводит к экономическим потерям в сотни миллионов долларов: люди отменяют поездки, свадьбы и даже избегают работы.