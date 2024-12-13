Всё не так страшно? Факты о пятнице, 13-е, которые удивят даже скептиков

Испаноязычные страны. В Испании и многих испаноязычных культурах несчастливым считается не пятница, 13-е, а четверг, выпавший на это число. Это поверье объясняется культурными и религиозными традициями. Пятница, которую мы ассоциируем с неудачами, для испанцев — обычный день, лишённый негативного подтекста.

Греция. У греков страх также связан с четвергом, 13-го числа. Древнегреческая мифология укрепила образ четверга как «опасного дня», ассоциируя его с богом войны Ареем. Это поверье получило дальнейшее развитие после одного из наиболее трагичных событий в истории Византии — падения Константинополя, случившегося именно в четверг, 13 апреля. В сознании людей этот день закрепился как неблагоприятный для дел и начинаний.

Италия. Итальянцы имеют свои представления о «злосчастных днях». Самой неудачной датой здесь считается пятница, 17-го числа. Страх основан на римском написании числа XVII, которое легко трансформируется в vixi, что в переводе с латыни означает «я жил». В восприятии суеверных это выражение ассоциируется со смертью, а значит, число 17 приносит беды, особенно если выпадает на конец рабочей недели.