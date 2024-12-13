ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, есть последствия

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел

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Разрушения выявили в частных домах. Кроме того, произошло аварийное отключение света не только в столице приграничного округа, но и ещё в нескольких населённых пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.