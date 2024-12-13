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Posted 13 декабря, 14:02

Published 13 декабря, 14:02

Modified 13 декабря, 15:22

Updated 13 декабря, 15:22

Шебекино вновь обстреляли

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, есть последствия

13 декабря 2024, 14:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Шебекино вновь обстреляли

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел

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Обстрел
Разрушения выявили в частных домах. Кроме того, произошло аварийное отключение света не только в столице приграничного округа, но и ещё в нескольких населённых пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 13 декабря обстреляли Шебекино. Разрушения есть в трёх домах: в них выбило окна, посекло фасады и заборы.

Часть города остаётся без света. Кроме того, аварийное отключение зафиксировано в сёлах Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. К восстановлению приступят, когда согласуют вопрос с Минобороны РФ.

UPD: аварийные бригады полностью восстановили подачу электричества.

Среди мирных жителей пострадавших от обстрела нет.

Напомним, что минувшей ночью в результате налёта беспилотников в Краснояружском районе погиб боец самообороны, а в Белгородском районе тяжёлые ранения получил мирный житель.

В этот раз с последствиями: что известно об атаках на Белгородскую область?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Обстрел#Приграничье#Разрушения#Атака ВСУ
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