ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, есть последствия

Posted 13 декабря, 14:02
Published 13 декабря, 14:02
Modified 13 декабря, 15:22
Updated 13 декабря, 15:22
ВСУ 13 декабря обстреляли Шебекино. Разрушения есть в трёх домах: в них выбило окна, посекло фасады и заборы.
Часть города остаётся без света. Кроме того, аварийное отключение зафиксировано в сёлах Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. К восстановлению приступят, когда согласуют вопрос с Минобороны РФ.
UPD: аварийные бригады полностью восстановили подачу электричества.
Среди мирных жителей пострадавших от обстрела нет.
Напомним, что минувшей ночью в результате налёта беспилотников в Краснояружском районе погиб боец самообороны, а в Белгородском районе тяжёлые ранения получил мирный житель.