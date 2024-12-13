В этом году больше белгородцев не сдали итоговое сочинение. Каковы причины?

Posted 13 декабря, 09:42
Published 13 декабря, 09:42
Modified 13 декабря, 09:42
Updated 13 декабря, 09:42
Итоговое сочинение успешно сдали 5339 школьников из Белгородской области: этот «зачёт» необходим для допуска к ЕГЭ. Для сочинения ребята выбрали одну из шести предложенных на экзамене тем.
Однако были и те, кому не удалось хорошо написать сочинение: всего таких учеников насчитывается 16. Они не получили «зачёт» по различным причинам: из-за недостаточного количества слов, отсутствия литературного аргумента, несоответствия теме.
Школьники смогут переписать сочинение 5 февраля 2025 года. Для сравнения: в прошлом году «зачёт» не получили всего девять выпускников.
Теперь выпускникам нужно подготовиться к ЕГЭ: проведение досрочного периода начинается 21 марта, основного периода — 23 мая, дополнительного периода — 4 сентября. При этом уже стало известно расписание грядущих экзаменов основного этапа:
Напомним, что 38 выпускников, которые из-за неспокойной оперативной обстановки уехали в другие регионы, сдавали итоговое сочинение по своему месту нахождения и не ездили ради этого в Белгородскую область.