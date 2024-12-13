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Posted 13 декабря, 09:42

Published 13 декабря, 09:42

Modified 13 декабря, 09:42

Updated 13 декабря, 09:42

Белгородцы в целом успешно написали итоговое сочинение

В этом году больше белгородцев не сдали итоговое сочинение. Каковы причины?

13 декабря 2024, 09:42
Фото: 1MI. Белгородцы в целом успешно написали итоговое сочинение

Более 5 тысяч белгородских школьников успешно сдали итоговое сочинение

Сюжет
Образование
Количество «незачётов» в этом году достигло 16, хотя в 2023-м с первого раза не сдали только девять человек. В то же время общее количество «зачётов» превысило 5 тысяч, сообщили в региональном минобре.

Итоговое сочинение успешно сдали 5339 школьников из Белгородской области: этот «зачёт» необходим для допуска к ЕГЭ. Для сочинения ребята выбрали одну из шести предложенных на экзамене тем.

Однако были и те, кому не удалось хорошо написать сочинение: всего таких учеников насчитывается 16. Они не получили «зачёт» по различным причинам: из-за недостаточного количества слов, отсутствия литературного аргумента, несоответствия теме.

Школьники смогут переписать сочинение 5 февраля 2025 года. Для сравнения: в прошлом году «зачёт» не получили всего девять выпускников.

Теперь выпускникам нужно подготовиться к ЕГЭ: проведение досрочного периода начинается 21 марта, основного периода — 23 мая, дополнительного периода — 4 сентября. При этом уже стало известно расписание грядущих экзаменов основного этапа:

  • 23 мая — история, литература, химия;
  • 27 мая — ЕГЭ по математике базового и профильного уровней;
  • 30 мая — русский язык;
  • 2 июня — обществознание, физика;
  • 5 июня — биология, география, письменная часть по иностранным языкам;
  • 10 и 11 июня — устная часть по иностранным языкам, информатика.

Напомним, что 38 выпускников, которые из-за неспокойной оперативной обстановки уехали в другие регионы, сдавали итоговое сочинение по своему месту нахождения и не ездили ради этого в Белгородскую область.

Некоторым белгородским ученикам пришлось писать итоговое сочинение в других регионах
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Сочинение#Итоговое сочинение#Белгород
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