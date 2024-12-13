В этом году больше белгородцев не сдали итоговое сочинение. Каковы причины?

Более 5 тысяч белгородских школьников успешно сдали итоговое сочинение

Сюжет Образование

Количество «незачётов» в этом году достигло 16, хотя в 2023-м с первого раза не сдали только девять человек. В то же время общее количество «зачётов» превысило 5 тысяч, сообщили в региональном минобре.