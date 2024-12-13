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Posted 13 декабря, 15:30

Published 13 декабря, 15:30

Modified 13 декабря, 15:30

Updated 13 декабря, 15:30

Украшенная к Новому году ёлка в Белгороде

В Белгородской области готовятся к Новому году и закрывают детсады из-за норовируса

13 декабря 2024, 15:30
Фото: страница Валентина Демидова. Украшенная к Новому году ёлка в Белгороде
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Новости Белгорода
Сегодня, 13 декабря, белгородцы обсуждали подготовку улиц областного центра к Новому году, слухи об увольнении руководителя УФСБ, а также закрытие детского сада на 30 суток из-за вспышки норовируса. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Белгород готов к Новому году

В Белгороде установили почти все новогодние украшения — все они прошлогодние, деньги на новые тратить не стали.

Массовые мероприятия не состоятся из-за неспокойной обстановки, но Дед Мороз всё равно приедет зажечь иллюминацию на главной ёлке и открыть катки, почты Деда Мороза и новогодние ели в разных уголках города.

Для безопасности в праздники увеличат количество патрулей и привлекут участников самообороны, которые будут дежурить на площадях и в парках. Также в популярных местах установят дополнительные укрытия.

В этом году власти отказались от установки ледового катка на Соборной площади, но небольшие праздничные мероприятия всё же состоятся: для их организации заказали мобильную сцену стоимостью 1 млн рублей.

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В регионе освобождается пост руководителя УФСБ?

Генерал-майор Александр Кулагин увольняется с поста руководителя УФСБ по Белгородской области. Он перейдёт на новую работу в Крыму. Эта информация стала известна редакции Бел.Ру, однако официального подтверждения до сих пор не было.

Кто займёт пост руководителя УФСБ региона также пока не известно.

Сам Кулагин возглавлял ведомство с декабря 2021 года. До него эту должность занимал Сергей Рожков — он работал на посту более пяти лет. Ещё раньше руководителем был Олег Южаков — с 2013 по 2016 год.

Помимо УФСБ, Кулагин также возглавлял оперативный штаб, созданный после начала СВО.

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Детсад под Белгородом закрыли из-за норовируса

Работу детского сада № 37 «Ягодка» в Губкине приостановили на 30 суток из-за нарушения санитарных норм. Такое решение приняли в городском суде.

Известно, что у одного из сотрудников обнаружили норовирус, поэтому число заболевших может увеличиться.

Напомним, что ночью 11 декабря у 18 детей появились симптомы неизвестного заболевания, из-за чего им пришлось остаться дома и обратиться к врачу. Одного ребёнка госпитализировали.

Проверка показала нарушения: в пищеблоке неправильно хранили продукты, также отсутствовало оборудование для контроля температуры и влажности. Кроме того, некоторое оборудование оказалось старым.

При этом работники хранили макаронные изделия и повидло прямо в раздевалке, а верхнюю одежду вешали в один шкаф с рабочей.

Проверки детсада проводили сотрудники Роспотребнадзора, прокуратуры и Следкома.

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