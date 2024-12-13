В Белгородской области готовятся к Новому году и закрывают детсады из-за норовируса

Posted 13 декабря, 15:30
Published 13 декабря, 15:30
Modified 13 декабря, 15:30
Updated 13 декабря, 15:30
В Белгороде установили почти все новогодние украшения — все они прошлогодние, деньги на новые тратить не стали.
Массовые мероприятия не состоятся из-за неспокойной обстановки, но Дед Мороз всё равно приедет зажечь иллюминацию на главной ёлке и открыть катки, почты Деда Мороза и новогодние ели в разных уголках города.
Для безопасности в праздники увеличат количество патрулей и привлекут участников самообороны, которые будут дежурить на площадях и в парках. Также в популярных местах установят дополнительные укрытия.
В этом году власти отказались от установки ледового катка на Соборной площади, но небольшие праздничные мероприятия всё же состоятся: для их организации заказали мобильную сцену стоимостью 1 млн рублей.
Генерал-майор Александр Кулагин увольняется с поста руководителя УФСБ по Белгородской области. Он перейдёт на новую работу в Крыму. Эта информация стала известна редакции Бел.Ру, однако официального подтверждения до сих пор не было.
Кто займёт пост руководителя УФСБ региона также пока не известно.
Сам Кулагин возглавлял ведомство с декабря 2021 года. До него эту должность занимал Сергей Рожков — он работал на посту более пяти лет. Ещё раньше руководителем был Олег Южаков — с 2013 по 2016 год.
Помимо УФСБ, Кулагин также возглавлял оперативный штаб, созданный после начала СВО.
Работу детского сада № 37 «Ягодка» в Губкине приостановили на 30 суток из-за нарушения санитарных норм. Такое решение приняли в городском суде.
Известно, что у одного из сотрудников обнаружили норовирус, поэтому число заболевших может увеличиться.
Напомним, что ночью 11 декабря у 18 детей появились симптомы неизвестного заболевания, из-за чего им пришлось остаться дома и обратиться к врачу. Одного ребёнка госпитализировали.
Проверка показала нарушения: в пищеблоке неправильно хранили продукты, также отсутствовало оборудование для контроля температуры и влажности. Кроме того, некоторое оборудование оказалось старым.
При этом работники хранили макаронные изделия и повидло прямо в раздевалке, а верхнюю одежду вешали в один шкаф с рабочей.
Проверки детсада проводили сотрудники Роспотребнадзора, прокуратуры и Следкома.