bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 06:33

Published 13 декабря, 06:33

Modified 13 декабря, 06:35

Updated 13 декабря, 06:35

Дети

УФАС и РПН проверили китайские датчики для белгородских детей-диабетиков. Что решили?

13 декабря 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney. Дети

УФАС и РПН заявили белгородцам, что новые датчики для детей-диабетиков исправны

Сюжет
Дети
Недовольство белгородцев вызвала покупка датчиков для мониторинга уровня глюкозы из-за подозрений в их неточности и незаконности самой закупки. Министр здравоохранения заявил о честности процесса. В ответ на жалобы РПН с УФАС заявили о законности действий заказчика и отсутствии нарушений.

Белгородцы остались недовольны закупкой датчиков с системой Ст-202 для мониторинга уровня глюкозы в крови их детей на 2025 год, т. к. те, как заявили родители, якобы показывают неточные результаты. У них возникли вопросы к необходимости и правильности приобретения систем. К тому же, согласно их заявлениям, правительство разместило заказ на покупку только датчиков мониторинга, без передатчиков.

«Как такому устройству можно доверить ребёнка? А если ребёнок впадет в кому от гипо- или гипергликемии, кто будет отвечать за это? <…> Минздраву плевать на детей, лишь бы закупка дешевле была?» — написала одна из возмутившихся такому заявлению белгородка.

На это министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников ответил, что таковы итоги электронного аукциона, поэтому среди соответствующих требованиям датчиков с приложенной документацией выбирают те, что дешевле. К тому же, чиновник заявил, что в данном случае нецелесообразно ссылаться на отзывы, о закупаемом товаре, на которые указали белгородцы, а также, что министерство не имеет законных оснований для отказа, закупка «прозрачная» и честная. Далее Иконников прокомментировал:

«Росздравнадзор в октябре 2023 года выдал на данные датчики регистрационное удостоверение и рекомендует их для использования детям от четырёх лет. В случае появления аллергии и наличия соответствующего заключения лечащего врача закупка будет произведена индивидуально по заключению врачебной комиссии».

Родителям пообещали провести встречу с представителями производителя датчиков, выигравших торги, для проверки и обучения пользованию. Также сам министр и некоторые другие чиновники решили проверить несколько разных датчиков на себе — китайский и английский. По их словам, якобы разницы они не заметили.

Как итог — обращение одного из родителей в региональное УФАС для проверки, которое управление также направило в РПН. Роспотребнадзор и УФАС пришли к выводу, что закупка китайских датчиков с системой Ст-202 для детей диабетиков соответствует всем требованиям и нарушений не имеет. То же касается приложенных документов и самих торгов. Что касается передатчиков, то управление РПН пояснило, что система мониторинга автоматически включает в себя наличие передатчиков, а также, как добавили в УФАС:

«<…> Предложение участника закупки содержало предложение о безвозмездной передаче медицинского изделия „Передатчик CT-1 OOC14“.

Службы приняли следующее решение:

«Таким образом, выводы Комиссии Белгородсгого УФАС России о правомерности действий заказчика, уполномоченного учреждения и комиссии по осуществлению закупок при проведении исследуемых закупок согласуются с выводами иных территориальных органов. На основании вышеизложенного <…> Инспекция Белгородсгого УФАС России решила: <…> нарушений не выявлено».
Причин для жалоб нет? Что белгородские власти говорят о датчиках для детей-диабетиков
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские медики высказались о китайских датчиках для диабетиковПочему белгородский минздрав не закупил прежние датчики для детей-диабетиков?Жалобы были? Что узнали белгородцы о китайских датчиках для диабетиков в Курске
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Здоровье#Дети#Россия#Новости Белгорода#Минздрав#Белгород#Закупка#Диабет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика