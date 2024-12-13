УФАС и РПН проверили китайские датчики для белгородских детей-диабетиков. Что решили?

Как итог — обращение одного из родителей в региональное УФАС для проверки, которое управление также направило в РПН. Роспотребнадзор и УФАС пришли к выводу, что закупка китайских датчиков с системой Ст-202 для детей диабетиков соответствует всем требованиям и нарушений не имеет. То же касается приложенных документов и самих торгов. Что касается передатчиков, то управление РПН пояснило, что система мониторинга автоматически включает в себя наличие передатчиков, а также, как добавили в УФАС: