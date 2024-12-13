УФАС и РПН проверили китайские датчики для белгородских детей-диабетиков. Что решили?

Posted 13 декабря, 06:33
Published 13 декабря, 06:33
Modified 13 декабря, 06:35
Updated 13 декабря, 06:35
Белгородцы остались недовольны закупкой датчиков с системой Ст-202 для мониторинга уровня глюкозы в крови их детей на 2025 год, т. к. те, как заявили родители, якобы показывают неточные результаты. У них возникли вопросы к необходимости и правильности приобретения систем. К тому же, согласно их заявлениям, правительство разместило заказ на покупку только датчиков мониторинга, без передатчиков.
«Как такому устройству можно доверить ребёнка? А если ребёнок впадет в кому от гипо- или гипергликемии, кто будет отвечать за это? <…> Минздраву плевать на детей, лишь бы закупка дешевле была?» — написала одна из возмутившихся такому заявлению белгородка.
На это министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников ответил, что таковы итоги электронного аукциона, поэтому среди соответствующих требованиям датчиков с приложенной документацией выбирают те, что дешевле. К тому же, чиновник заявил, что в данном случае нецелесообразно ссылаться на отзывы, о закупаемом товаре, на которые указали белгородцы, а также, что министерство не имеет законных оснований для отказа, закупка «прозрачная» и честная. Далее Иконников прокомментировал:
«Росздравнадзор в октябре 2023 года выдал на данные датчики регистрационное удостоверение и рекомендует их для использования детям от четырёх лет. В случае появления аллергии и наличия соответствующего заключения лечащего врача закупка будет произведена индивидуально по заключению врачебной комиссии».
Родителям пообещали провести встречу с представителями производителя датчиков, выигравших торги, для проверки и обучения пользованию. Также сам министр и некоторые другие чиновники решили проверить несколько разных датчиков на себе — китайский и английский. По их словам, якобы разницы они не заметили.
Как итог — обращение одного из родителей в региональное УФАС для проверки, которое управление также направило в РПН. Роспотребнадзор и УФАС пришли к выводу, что закупка китайских датчиков с системой Ст-202 для детей диабетиков соответствует всем требованиям и нарушений не имеет. То же касается приложенных документов и самих торгов. Что касается передатчиков, то управление РПН пояснило, что система мониторинга автоматически включает в себя наличие передатчиков, а также, как добавили в УФАС:
«<…> Предложение участника закупки содержало предложение о безвозмездной передаче медицинского изделия „Передатчик CT-1 OOC14“.
Службы приняли следующее решение:
«Таким образом, выводы Комиссии Белгородсгого УФАС России о правомерности действий заказчика, уполномоченного учреждения и комиссии по осуществлению закупок при проведении исследуемых закупок согласуются с выводами иных территориальных органов. На основании вышеизложенного <…> Инспекция Белгородсгого УФАС России решила: <…> нарушений не выявлено».