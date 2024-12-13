Суд приостановил работу детсада, в котором заболели дети. Какие нарушения нашли?

Работу детсада в белгородском Губкине приостановили на 30 суток

В учреждении при расследований нашли несколько нарушений: неправильно хранились некоторые продукты, сотрудники пищеблока оставляли верхнюю и спецодежду рядом. Кроме того, норовирус выявили у одного из работников. Что ещё известно, рассказали в Губкинском городском суде.