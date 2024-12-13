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Posted 13 декабря, 13:33

Published 13 декабря, 13:33

Modified 13 декабря, 13:35

Updated 13 декабря, 13:35

В детсаду в белгородском Губкине нашли нарушения в том числе на пищеблоке

Суд приостановил работу детсада, в котором заболели дети. Какие нарушения нашли?

13 декабря 2024, 13:33
Фото: 1MI. В детсаду в белгородском Губкине нашли нарушения в том числе на пищеблоке

Работу детсада в белгородском Губкине приостановили на 30 суток

В учреждении при расследований нашли несколько нарушений: неправильно хранились некоторые продукты, сотрудники пищеблока оставляли верхнюю и спецодежду рядом. Кроме того, норовирус выявили у одного из работников. Что ещё известно, рассказали в Губкинском городском суде.

Работу детсада № 37 «Ягодка» в Губкине приостановили на 30 суток. Такое решение вынес городской суд. Детсад признан виновным в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

Известно, что у одного из сотрудников выявили норовирусную инфекцию. Не исключено, что заболевших может быть больше.

Воспитанникам детсада «Ягодка» стало плохо в ночь на 11 декабря. Ранее сообщалось о 18 заболевших детях. Одного ребёнка госпитализировали. У детей обнаружили РНК норовируса второго генотипа.

Кроме того, при проверке 11 декабря выявили несколько нарушений. В пищеблоке детсада неправильно хранились некоторые молочные продукты: творог, сливочное масло. В кладовой не было оборудования для учёта температуры и влажности.

В моечной сотрудники Роспотребнадзора, проводившие проверку, нашли старую неработающую мясорубку. Это тоже является нарушением. В тамбуре хранились мешки с сахаром, мукой, коробки с соком без учёта температурно-влажностного режима.

В раздевалке для работников пищеблока обнаружили хранящиеся макаронные изделия и повидло. Кроме того, верхняя одежда сотрудников и рабочая форма висели в одном шкафу без разделения.

Представитель детсада вину признал в полном объёме. Сейчас все обнаруженные нарушения устранили, сообщили в суде.

Напомним, что проверки проводили Роспотребнадзор, прокуратура и Следственный комитет.

Один в больнице: отравившихся в белгородском детсаду детей больше, чем ожидалось
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