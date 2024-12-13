Суд приостановил работу детсада, в котором заболели дети. Какие нарушения нашли?

Posted 13 декабря, 13:33
Published 13 декабря, 13:33
Modified 13 декабря, 13:35
Updated 13 декабря, 13:35
Работу детсада № 37 «Ягодка» в Губкине приостановили на 30 суток. Такое решение вынес городской суд. Детсад признан виновным в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).
Известно, что у одного из сотрудников выявили норовирусную инфекцию. Не исключено, что заболевших может быть больше.
Воспитанникам детсада «Ягодка» стало плохо в ночь на 11 декабря. Ранее сообщалось о 18 заболевших детях. Одного ребёнка госпитализировали. У детей обнаружили РНК норовируса второго генотипа.
Кроме того, при проверке 11 декабря выявили несколько нарушений. В пищеблоке детсада неправильно хранились некоторые молочные продукты: творог, сливочное масло. В кладовой не было оборудования для учёта температуры и влажности.
В моечной сотрудники Роспотребнадзора, проводившие проверку, нашли старую неработающую мясорубку. Это тоже является нарушением. В тамбуре хранились мешки с сахаром, мукой, коробки с соком без учёта температурно-влажностного режима.
В раздевалке для работников пищеблока обнаружили хранящиеся макаронные изделия и повидло. Кроме того, верхняя одежда сотрудников и рабочая форма висели в одном шкафу без разделения.
Представитель детсада вину признал в полном объёме. Сейчас все обнаруженные нарушения устранили, сообщили в суде.
Напомним, что проверки проводили Роспотребнадзор, прокуратура и Следственный комитет.