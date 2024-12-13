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Posted 13 декабря, 17:00

Published 13 декабря, 17:00

Modified 13 декабря, 17:00

Updated 13 декабря, 17:00

Действующий мэр Белгорода Валентин Демидов на заседании конкурсной комиссии

Секретный мэр, трагедия на заводе «Эфко» и драки на парковках: итоги недели

13 декабря 2024, 17:00
Фото: Telegram-канал «Депутаты Белгорода». Действующий мэр Белгорода Валентин Демидов на заседании конкурсной комиссии
Сюжет
Драка
На уходящей неделе белгородцы обсуждали возможного нового мэра, переживали из-за трагедии на заводе, огорчались драке подростков на парковке и радовались праздничным огням на главных улицах города.

Новые интриги на конкрусе по мэру Белгорода

В Белгороде прошел второй этап конкурса на должность мэра города. Все три оставшихся кандидата представили конкурсной комиссии свои программы, однако без сюрпризов не обошлось. Первое место занял действующий мэр Валентин Демидов, набравший 288 баллов. Он существенно опередил своего ближайшего конкурента, Максима Малютина, который набрал 206 баллов. Замкнул тройку лидеров Сергей Веселов с результатом 156 баллов. Теперь все три кандидата будут представлены Белгородскому городскому совету, где и будет принято окончательное решение.

Журналисты Бел.Ру, пытавшиеся попасть на заседание конкурсной комиссии для освещения события, не были допущены. Девушку остановили на входе и попросили удалиться. Результаты заседания обещали предоставить позже.

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Расследование по делу Теюба Гусейнова

Расследование дела белгородского бизнесмена Теюба Гусейнова, задержанного в конце октября за попытку дачи взятки полицейскому, продолжает оставаться в центре внимания. Гусейнов обвиняется в мелком взяточничестве после того, как попытался откупить своего 17-летнего сына, задержанного за управление автомобилем BMW без водительских прав. Схожая ситуация произошла и с его старшим сыном пять лет назад.

Следственный комитет Белгородской области сообщил, что расследование находится на завершающей стадии, однако материалы дела пока не направлены в суд. Бизнесмен остаётся в пределах Белгородской области, следствие продолжается.

Как идёт расследование и где сейчас белгородский бизнесмен Теюб Гусейнов
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Конфликт на парковке

В начале недели в Telegram-канале «Белгород №1» появилось видео, на котором двое молодых людей устроили потасовку на парковке ТЦ «МегаГринн». Около десятка зрителей наблюдали, как один из подростков получает удары в лицо, после чего мужчина в синем спортивном костюме проверяет состояние «проигравшего». Зрители утверждают, что такие драки на парковке происходят регулярно, а организатором является тот же мужчина «в синей кофте».

Позднее, по данным полиции, удалось установить личности участников конфликта. Оказалось, что драка произошла из-за личных разногласий между 15- и 16-летними подростками, которым нравится одна девушка. Полицейские провели с ними профилактическую беседу и составили протоколы на родителей за ненадлежащее воспитание. Один из свидетелей, которому уже исполнилось 18 лет, был оштрафован за мелкое хулиганство из-за матерщины.

На парковке «МегаГринна» в Белгороде устраивают бои между подростками?
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Новый год в центре города

В Белгороде к праздникам установили ещё одну новогоднюю ель — теперь её можно увидеть в Центральном парке рядом с КЦ «Октябрь». Дерево украсили ёлочными игрушками и гирляндами, а на верхушке разместили звезду.

Кроме того, продолжаются работы по монтажу ёлок в других частях города, в том числе на Соборной площади, где уже устанавливают ярмарочные домики. В Белгороде также появилась ель в парке «Берега», а в скором времени будет установлен и символ зимнего праздника «Уральская» ель высотой 15 метров и весом более тонны. На её покупку выделили почти 5 миллионов рублей.

В центре Белгорода смонтировали ещё одну новогоднюю ель. И она уже светится (видео)
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Трагедия на заводе «Эфко»

Четвёртого декабря на белгородском заводе «Эфко» произошёл трагический пожар, в результате которого погибло два человека. В больнице скончался 51-летний рабочий, получивший серьёзные травмы в производственном цехе, где хранилось масло. Несмотря на усилия врачей, травмы оказались несовместимы с жизнью. Вторым погибшим стал 18-летний слесарь-ремонтник, тело которого было найдено спасателями МЧС после ликвидации возгорания.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем смерть двух человек по неосторожности. Помимо этого, происшествием заинтересовалась прокуратура, которая также организовала проверку.

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