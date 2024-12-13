Секретный мэр, трагедия на заводе «Эфко» и драки на парковках: итоги недели

Кроме того, продолжаются работы по монтажу ёлок в других частях города, в том числе на Соборной площади, где уже устанавливают ярмарочные домики. В Белгороде также появилась ель в парке «Берега», а в скором времени будет установлен и символ зимнего праздника «Уральская» ель высотой 15 метров и весом более тонны. На её покупку выделили почти 5 миллионов рублей.