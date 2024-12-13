Самарская компания хотела отсудить у белгородской 19,4 млн, но помешала прокуратура

Прокуратура не позволила суду взыскать со старооскольского предприятия 19,4 млн

Сюжет Суд

Самарская коммерческая организация подала заявление в суд на компанию из Старого Оскола. Она требовала взыскать с ответчика 19,5 млн рублей, которые тот якобы не выплатил по договору. В дело вмешалась региональная прокуратура и освободила старооскольскую организацию от претензий. Как так вышло?