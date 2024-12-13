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Posted 13 декабря, 16:16

Published 13 декабря, 16:16

Modified 13 декабря, 16:16

Updated 13 декабря, 16:16

Прокуратура не позволила суду взыскать со старооскольского предприятия 19,4 млн

Самарская компания хотела отсудить у белгородской 19,4 млн, но помешала прокуратура

13 декабря 2024, 16:16
Фото: Изображение Midjourney.

Прокуратура не позволила суду взыскать со старооскольского предприятия 19,4 млн

Сюжет
Суд
Самарская коммерческая организация подала заявление в суд на компанию из Старого Оскола. Она требовала взыскать с ответчика 19,5 млн рублей, которые тот якобы не выплатил по договору. В дело вмешалась региональная прокуратура и освободила старооскольскую организацию от претензий. Как так вышло?

Дело рассматривалось Арбитражным судом Белгородской области. Ответчик заявил, что задолженность, о которой говорил истец, возникла из-за оплаты товара по фактически несуществующей сделке.

Прокуратура области вместе с органами Росфинмониторинга установила, что продукция, о которой говорилось в спорном договоре, была поставлена продавцом и оплачена самарской компанией.

Компания обратилась в суд потому, что хотела навредить белгородскому предприятию и вместе с тем обогатиться на более чем 19,4 млн рублей.

Суд согласился с позицией прокуратуры и отказал в удовлетворении исковых требований.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Компания#Суд#Бизнес#Новости Старого Оскола#Самара
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