Самарская компания хотела отсудить у белгородской 19,4 млн, но помешала прокуратура

Posted 13 декабря, 16:16
Published 13 декабря, 16:16
Modified 13 декабря, 16:16
Updated 13 декабря, 16:16
Дело рассматривалось Арбитражным судом Белгородской области. Ответчик заявил, что задолженность, о которой говорил истец, возникла из-за оплаты товара по фактически несуществующей сделке.
Прокуратура области вместе с органами Росфинмониторинга установила, что продукция, о которой говорилось в спорном договоре, была поставлена продавцом и оплачена самарской компанией.
Компания обратилась в суд потому, что хотела навредить белгородскому предприятию и вместе с тем обогатиться на более чем 19,4 млн рублей.
Суд согласился с позицией прокуратуры и отказал в удовлетворении исковых требований.