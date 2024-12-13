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Posted 13 декабря, 15:14

Published 13 декабря, 15:14

Modified 13 декабря, 15:16

Updated 13 декабря, 15:16

С кем белгородцы заключали фиктивные браки

С кем белгородцы заключали фиктивные браки

13 декабря 2024, 15:14
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Прокуратура
По статистике МВД России, с 2021 по 2023 год было выявлено более 4 тысяч фиктивных браков с иностранцами. Все материалы по этим делам направили в прокуратуру. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько фиктивных браков заключили в Белгородской области.

По данным региональной прокуратуры, в текущем году прокурор Белгорода и Валуйский межрайонный прокурор выявили два факта фиктивного заключения брака. Белгородки связали себя узами брака с гражданами Азербайджана.

Чтобы признать браки фиктивными, прокуроры направили в суды два исковых заявления. По итогам одно из них удовлетворили. УМВД России по Белгородской области приняло решение аннулировать разрешение на временное проживание.

Второе заявление также удовлетворили. В настоящее время судебный акт находится на исполнении.

Что касается 2022–2023 годов, в прокуратуре отметили, что фиктивные браки не выявили. В ведомстве добавили, что согласно Семейному кодексу признание брака недействительным производится судом.

Напомним, ранее в Белгородской области увеличилась стоимость патента для мигрантов. С учётом увеличения федерального коэффициента на 8%, его стоимость составит 6500 рублей ежемесячно.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мигранты#Прокуратура#Патенты#Эксклюзив#Белгород#Мвд россии#Фиктивные браки#Удовлетворение исковых заявлений
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