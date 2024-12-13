С кем белгородцы заключали фиктивные браки

Сюжет Прокуратура

По статистике МВД России, с 2021 по 2023 год было выявлено более 4 тысяч фиктивных браков с иностранцами. Все материалы по этим делам направили в прокуратуру. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько фиктивных браков заключили в Белгородской области.