С кем белгородцы заключали фиктивные браки

Posted 13 декабря, 15:14
Published 13 декабря, 15:14
Modified 13 декабря, 15:16
Updated 13 декабря, 15:16
По данным региональной прокуратуры, в текущем году прокурор Белгорода и Валуйский межрайонный прокурор выявили два факта фиктивного заключения брака. Белгородки связали себя узами брака с гражданами Азербайджана.
Чтобы признать браки фиктивными, прокуроры направили в суды два исковых заявления. По итогам одно из них удовлетворили. УМВД России по Белгородской области приняло решение аннулировать разрешение на временное проживание.
Второе заявление также удовлетворили. В настоящее время судебный акт находится на исполнении.
Что касается 2022–2023 годов, в прокуратуре отметили, что фиктивные браки не выявили. В ведомстве добавили, что согласно Семейному кодексу признание брака недействительным производится судом.
Напомним, ранее в Белгородской области увеличилась стоимость патента для мигрантов. С учётом увеличения федерального коэффициента на 8%, его стоимость составит 6500 рублей ежемесячно.