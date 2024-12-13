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Posted 13 декабря, 09:16

Published 13 декабря, 09:16

Modified 13 декабря, 09:16

Updated 13 декабря, 09:16

Татьяна Москалькова

РФ призвала организовать «зелёный коридор» для курян из занятых Украиной районов

13 декабря 2024, 09:16
Фото: правительство Белгородской области. Татьяна Москалькова
Сюжет
Черноземье
После вторжения ВСУ на территорию Курской области часть жителей приграничья осталась на оккупированных территориях. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой ТАСС, сейчас там могут находиться до 2 тысяч мирных жителей. Она призвала создать для них «зелёный коридор», сообщает УтроNews.

Россия предложила Украине договориться о создании «зелёного коридора» для вывода курян из оккупированных территорий. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что уже обратилась к украинской стороне с просьбой помочь в организации вывоза людей в безопасное место.

Ранее Москалькова также связалась с украинским омбудсменом, чтобы согласовать обмен посылок для пленных к Новому году. Это будут записки, письма, детские рисунки и вещи. Их смогут отправить семьи людей, которые пока не могут вернуться домой.

«Буквально в декабре на российско-белорусской границе будет этот обмен или где-то в другом месте», — уточняла Татьяна Москалькова.
Москалькова: 46 курян из Суджи, 12 из которых — дети, вернулись в РФ
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#Валерия Колесникова#Курская область#Украина#Россия#Черноземье#Обмен#Приграничье#Татьяна Москалькова#СВО#Коридор
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