РФ призвала организовать «зелёный коридор» для курян из занятых Украиной районов

Posted 13 декабря, 09:16
Published 13 декабря, 09:16
Modified 13 декабря, 09:16
Updated 13 декабря, 09:16
Россия предложила Украине договориться о создании «зелёного коридора» для вывода курян из оккупированных территорий. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она рассказала, что уже обратилась к украинской стороне с просьбой помочь в организации вывоза людей в безопасное место.
Ранее Москалькова также связалась с украинским омбудсменом, чтобы согласовать обмен посылок для пленных к Новому году. Это будут записки, письма, детские рисунки и вещи. Их смогут отправить семьи людей, которые пока не могут вернуться домой.
«Буквально в декабре на российско-белорусской границе будет этот обмен или где-то в другом месте», — уточняла Татьяна Москалькова.