Проведут ли в Белгородской области ёлки для детей к Новому году?

Posted 13 декабря, 11:07
Published 13 декабря, 11:07
Modified 13 декабря, 11:07
Updated 13 декабря, 11:07
Ёлкам для детей быть, сообщил министр образования региона Андрей Милёхин. В Белгородской области планируют провести губернаторскую и ёлки глав местных администраций.
В губернаторской ёлке смогут поучаствовать ребята в возрасте от 6,5 до 14 лет. У некоторых детей будет приоритетное положение. Речь идёт о несовершеннолетних:
Также детям собираются вручить подарки. Их получат в том числе дети участников спецоперации. Подробнее о том, что они будут из себя представлять, мы писали здесь.
Планируется и «Ёлка желаний». Мечту одной белгородской девочки уже пообещал исполнить Владимир Путин.