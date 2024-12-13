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Posted 13 декабря, 11:07

Published 13 декабря, 11:07

Modified 13 декабря, 11:07

Updated 13 декабря, 11:07

Юные белгородцы всё-таки попадут на праздничные ёлки

Проведут ли в Белгородской области ёлки для детей к Новому году?

13 декабря 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney. Юные белгородцы всё-таки попадут на праздничные ёлки

Белгородские власти рассказали, какие дети смогут попасть на губернаторскую ёлку

Сюжет
Новый год
Обстановка в Белгородской области всё ещё тревожная, но жители всё равно хотят праздника. Белгородцы поинтересовались, планируют ли для детей организовывать ёлку от губернатора и мэра. И, если да, то как всё организуют? Ответил министр образования.

Ёлкам для детей быть, сообщил министр образования региона Андрей Милёхин. В Белгородской области планируют провести губернаторскую и ёлки глав местных администраций.

В губернаторской ёлке смогут поучаствовать ребята в возрасте от 6,5 до 14 лет. У некоторых детей будет приоритетное положение. Речь идёт о несовершеннолетних:

  • в семьях которых есть погибшие военнослужащие;
  • член семьи которых пострадал при обстреле или атаке ВСУ;
  • которые находятся в ПВР на территории Белгородской области;
  • которые оказались в трудной жизненной ситуации;
  • родители которых работают в строительных и ресурсоснабжающих организациях, принимают участие в восстановлении жилья или работают в силовых структурах;
  • которые добились успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой, общественной, физкультурно-спортивной деятельности и учатся в белгородских школах.

Также детям собираются вручить подарки. Их получат в том числе дети участников спецоперации. Подробнее о том, что они будут из себя представлять, мы писали здесь.

Планируется и «Ёлка желаний». Мечту одной белгородской девочки уже пообещал исполнить Владимир Путин.

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