Проведут ли в Белгородской области ёлки для детей к Новому году?

Белгородские власти рассказали, какие дети смогут попасть на губернаторскую ёлку

Сюжет Новый год

Обстановка в Белгородской области всё ещё тревожная, но жители всё равно хотят праздника. Белгородцы поинтересовались, планируют ли для детей организовывать ёлку от губернатора и мэра. И, если да, то как всё организуют? Ответил министр образования.