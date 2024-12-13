«Приходится стоять в пробке»: белгородцы просят объяснить, зачем нужна выделенка

Posted 13 декабря, 08:18
Published 13 декабря, 08:18
Modified 13 декабря, 08:20
Updated 13 декабря, 08:20
Новый светофор пока не наладил ситуацию на дороге. Сразу после реконструкции кольца здесь действительно улучшилось движение, рассказали автомобилисты. Но как только светофор настроили, ситуация вернулась, что называется, на круги своя, если не стала хуже.
«На этой неделе перенастроили светофор, и проезд стал ещё хуже, чем при ремонте дороги! Где облегчение? Два километра до въезда в Белгород ехать 40 минут? Верните всё назад! Облегчите проезд, как обещали. Пробка огромная при въезде и при выезде из города!» — написала одна из местных жительниц.
Министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко ответил, что на данный момент установленные недавно постоянно светофоры на месте бывшего кольца «Промпарк Северный» действительно требуют регулировки. Скоро проблема должна решиться.
«Сейчас специалисты анализируют трафик во всех направлениях в разное время суток и в разные дни недели. Настройка объекта займет несколько дней. Прошу отнестись с пониманием», — объяснил чиновник.
Вопросы возникли и к полосе для общественного транспорта. Автомобилисты не понимают, зачем было делать выделенку в 50 метров, если в этом нет необходимости — автобусов здесь курсирует не так много.
«Было удобно перестраиваться в полосу справа и уходить на объездную. Сейчас приходится стоять в пробке вместе со всеми, кто едет прямо. Так же на выезде из Белгорода две полосы с поворотом налево и километровая пробка. И одна пустая полоса прямо в „Промпарк“. Туда нет такого потока машин», — дополнила свою претензию женщина.
Евтушенко объяснил, что выделенку сделали как раз из-за большого потока другого транспорта, который тормозит движение автобусов. Их здесь на самом деле много: кроме регулярных маршрутов, едут автобусы Единой транспортной компании со своей базы и обратно. Это приводит к срывам расписания.
Количество жалоб что до, что после ремонта участка дороги пока не изменилось. Их как было много, так и осталось. Проблема с пробками, очевидно, пока только решается, а белгородцы вдобавок к ней ещё и не могут привыкнуть к новой системе движения.