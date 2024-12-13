Пострадавшие белгородцы и семьи участников СВО за год получили более 800 млн руб ЕДВ

Posted 13 декабря, 12:16
Published 13 декабря, 12:16
Modified 13 декабря, 12:18
Updated 13 декабря, 12:18
В начале 2024 года из федерального бюджета в Белгородскую область направили 800 млн рублей, которые направили на выплаты пострадавшим от обстрелов ВСУ. Все денежные средства, по словам министра соцзащиты белгородской области Елены Батановой, на данный момент уже израсходованы, а материальную помощь получили более 23 тысяч белгородцев.
«Но вы знаете, что с 15 августа на территории Белгородской области введён федеральный режим ЧС, поэтому поменялись порядки и правила, а область в рамках второго транша получила ещё 984 миллиона. Более 440 миллионов израсходованы. Они направлены на меры поддержки почти 3,5 тысячи человек. Это выплаты в связи с утратой имущества в полном объёме, в связи с утратой имущества частично и единовременная материальная помощь. Это и те жители, у которых однозначно сегодня нарушены условия жизнедеятельности».
Также вчера, по решению оперативного штаба, жители ещё 18 населённых пунктов Белгородской области получат выплаты. Жители двух сёл Краснояружского района получат материальную поддержку по 75 тыс рублей. Это порядка 900 человек. Также по 15 тыс рублей материальной помощи получат почти 6 тыс человек. Итого — 6768 белгородцев.
Также, рассказала Батанова, более 5200 белгородских семей получают выплаты в 20 и 40 тыс рублей в качестве компенсации за аренду. Так, на это уже потратили более 400 млн рублей за прошедший период 2024 года.
Заявления, как отметила министр, можно подать через портал «Госуслуги» или МФЦ. Связано это с тем, что множество жителей Белгородской области покинули места своего проживания. Зачислить средства на счета белгородцев планируют до конца года.
Однако все поступившие из федерального бюджета деньги до конца года освоить не получится, поэтому оставшаяся часть перейдёт на 2025 год, поэтому заявки на январь и февраль для согласования переводов уже передали в МЧС.
«Это согласованты всех наших мер поддержки, выплат. В текущем моменте мы сделали на январь и на февраль заявочку, поэтому не будет никаких вопросов и люди не волнуются, даже если по какой-то причине кто-то не успеет», — ответила на соответствующий вопрос министр.
Что касается помощи семьям погибших участников СВО, то здесь, как рассказала Батанова, самыми многочисленными по получателям выступают ежемесячные выплаты в размере трёх тысяч рублей в качестве компенсаций на питание или оплату образовательных дошкольных учреждений для их детей либо кровных и сводных братьев и сестёр. Это больше, чем 10 тыс детей.
Однако, указала чиновница, кроме финансовой поддержки, семьи военных могут получать помощь и в виде каких-либо услуг. Также выплаты по 15 тыс рублей на покупку школьной и физкультурной формы получает 3901 белгородский ребёнок.
«Поэтому, конечно же, расходы бюджета большие, но мы понимаем, что людей надо поддерживать. Губернатор всегда об этом говорит. И в первую очередь говорит о том, что каждый нуждающийся в мерах должен эти меры получать», — заявила министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова.
Также губернатор региона Вячеслав Гладков ранее поделился, что за прошедшие три года жители Белгородской помощи получили денежные компенсации на общую сумму в 4,5 млрд рублей. Кроме того, 9 декабря белгородские семьи, потерявшие жильё или вынужденно покинувшие дома, получили 2,6 млрд рублей. Выплату предоставили 433 семьям. За время СВО более 5 тыс жителей Белгородской области потеряли своё жильё.