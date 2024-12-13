Пострадавшие белгородцы и семьи участников СВО за год получили более 800 млн руб ЕДВ

Что касается помощи семьям погибших участников СВО, то здесь, как рассказала Батанова, самыми многочисленными по получателям выступают ежемесячные выплаты в размере трёх тысяч рублей в качестве компенсаций на питание или оплату образовательных дошкольных учреждений для их детей либо кровных и сводных братьев и сестёр. Это больше, чем 10 тыс детей.