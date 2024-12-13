Одну достроят и две отремонтируют: какие поликлиники Белгорода обновят в 2025 году?

Детскую поликлинику № 3 обещали достроить в феврале этого года, однако на тот момент она была готова всего на 8%. Тогда работы пообещали выполнить до 20 декабря 2024 года, но строители снова не успели. Теперь срок — до 30 июня 2025 года. Прокуратура внесла представление в региональное управление капитального строительства из-за отсутствия допсоглашения на продление срока контракта.