Одну достроят и две отремонтируют: какие поликлиники Белгорода обновят в 2025 году?

Posted 13 декабря, 14:49
Published 13 декабря, 14:49
Modified 13 декабря, 14:49
Updated 13 декабря, 14:49
В Белгороде планируется в 2025 году завершить строительство поликлиники № 3. Сейчас медицинское учреждение находится на первом этаже многоквартирного дома, из-за чего возникал ряд трудностей. Так, посетители жаловались на неприятный запах, который держится в поликлинике долгое время: исходила вонь из канализации, однако решить эту проблему долгое время не могли. Пришлось перенаправлять пациентов в другие учреждения.
«Эта будет поликлиника новая. Выбирали место примерно в том районе, о котором часто просили жители», — пояснил Иконников.
Также глава минздрава добавил, что в следующем году планируется капитально отремонтировать взрослые поликлиники № 1 и № 7. В ходе работ придётся полностью перераспределить потоки пациентов седьмой поликлиники на другие учреждения.
«Видели обращения, где люди просили оставить врачей по этажам, но это технологически невозможно, потому что обычно всё по стоякам идёт. Для этого должен быть отдельный вход, но в седьмой поликлинике он в принципе один. Строителям без людей тоже удобнее: они одни и быстрее смогут закончить», — объяснил министр.
Будут ли перераспределять пациентов первой поликлиники, пока не известно.
Детскую поликлинику № 3 обещали достроить в феврале этого года, однако на тот момент она была готова всего на 8%. Тогда работы пообещали выполнить до 20 декабря 2024 года, но строители снова не успели. Теперь срок — до 30 июня 2025 года. Прокуратура внесла представление в региональное управление капитального строительства из-за отсутствия допсоглашения на продление срока контракта.