Не разглашать услышанное: что ещё требует от водителей такси мэрия Белгорода?

Posted 13 декабря, 05:06
Published 13 декабря, 05:06
Modified 13 декабря, 06:18
Updated 13 декабря, 06:18
За получение транспортных услуг такси администрация Белгорода готова заплатить 9,5 млн рублей. Это следует из документов контракта, опубликованного на сайте госзакупок.
Способов вызвать машину должно быть несколько: через мобильное приложение, электронную почту, письмом через посредника или оператора службы поддержки. Ждать такси чиновники готовы не более пяти минут.
Исполнитель должен будет обеспечить одновременную подачу не менее 60 автомобилей. В каждом из них должно быть не менее четырёх посадочных мест. Транспорт и салон должны быть чистыми и презентабельными.
Особенное требование есть к водителям. В документах есть пункт, который обязывает их «обеспечить нераспространение конфиденциальной информации, ставшей известной в силу исполнения обязательств по контракту».
Подать заявки потенциальные подрядчики могут до 18 декабря.