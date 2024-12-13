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Posted 13 декабря, 05:06

Published 13 декабря, 05:06

Modified 13 декабря, 06:18

Updated 13 декабря, 06:18

Мэрия Белгорода ищет того, кто окажет услуги такси

Не разглашать услышанное: что ещё требует от водителей такси мэрия Белгорода?

13 декабря 2024, 05:06
Фото: 1MI. Мэрия Белгорода ищет того, кто окажет услуги такси

Белгородская мэрия готова потратить на услуги такси 9,5 млн рублей

Сюжет
Госзакупки
Красиво ездить не запретишь. Администрация Белгорода опубликовала контракт на поиск перевозчика «в режиме такси». Исполнитель должен будет отвозить и привозить чиновников. Какие требования к нему выдвигает мэрия?

За получение транспортных услуг такси администрация Белгорода готова заплатить 9,5 млн рублей. Это следует из документов контракта, опубликованного на сайте госзакупок.

Способов вызвать машину должно быть несколько: через мобильное приложение, электронную почту, письмом через посредника или оператора службы поддержки. Ждать такси чиновники готовы не более пяти минут.

Исполнитель должен будет обеспечить одновременную подачу не менее 60 автомобилей. В каждом из них должно быть не менее четырёх посадочных мест. Транспорт и салон должны быть чистыми и презентабельными.

Особенное требование есть к водителям. В документах есть пункт, который обязывает их «обеспечить нераспространение конфиденциальной информации, ставшей известной в силу исполнения обязательств по контракту».

Подать заявки потенциальные подрядчики могут до 18 декабря.

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