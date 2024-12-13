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Posted 13 декабря, 12:01

Published 13 декабря, 12:01

Modified 13 декабря, 12:04

Updated 13 декабря, 12:04

В Белгородской области выявили 31 запись о посещениях врача, которых не было

Не посещали? Сколько ошибочных визитов о приёмах записали врачи белгородцам

13 декабря 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области выявили 31 запись о посещениях врача, которых не было

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Эксклюзив
Каждый житель Белгородской области может проверить записи о посещении врачей через электронную регистратуру. Иногда там появляются визиты, которых не было. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько подобных случаев зафиксировали и какое наказание грозит виновным.

По официальным данным, в течение 2024 года в министерство здравоохранения Белгородской области поступило 31 обращение по факту выявления записей о посещении врачей медорганизаций, которых не было. В 2023 году подобных обращений было 23.

Власти отметили, что жаловались жители Белгорода (9), Алексеевского округа (1), Белгородского (7), Корочанского районов (1), Яковлевского (2), Старооскольского (7), Шебекинского (3) и Губкинского округов (1).

При этом все поступившие обращения содержали технические ошибки в заполнении документов и все записи по запросам медорганизаций удалили из федерального реестра электронных документов.

Всего с начала года по конец ноября больше всего ошибочных записей выявили по посещениям врача общей практики (семейного врача). По данным медицинских организаций, при выявлении подобных ошибок к работникам применяют понижающие коэффициенты качества работы.

Стоит отметить, что в регионе устанавливаются средние нормативы объёма медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях. Согласно им в медорганизациях определяется государственное задание по количеству посещений к врачу с целью профилактики и по количеству обращений в связи с болезнью.

Для выплат стимулирующего характера в каждом учреждении утверждают показатели и критерии оценки эффективности работы врачей. Выполнение показателей может быть одним из критериев оценки при определении суммы вознаграждения по итогам работы.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Здравоохранение#Нарушения#Семейный врач#Эксклюзив#Белгород#Электронная регистратура#Стимулирующие выплаты#Эффективность работы#Медорганизации
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