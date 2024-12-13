Не посещали? Сколько ошибочных визитов о приёмах записали врачи белгородцам

Posted 13 декабря, 12:01
Published 13 декабря, 12:01
Modified 13 декабря, 12:04
Updated 13 декабря, 12:04
По официальным данным, в течение 2024 года в министерство здравоохранения Белгородской области поступило 31 обращение по факту выявления записей о посещении врачей медорганизаций, которых не было. В 2023 году подобных обращений было 23.
Власти отметили, что жаловались жители Белгорода (9), Алексеевского округа (1), Белгородского (7), Корочанского районов (1), Яковлевского (2), Старооскольского (7), Шебекинского (3) и Губкинского округов (1).
При этом все поступившие обращения содержали технические ошибки в заполнении документов и все записи по запросам медорганизаций удалили из федерального реестра электронных документов.
Всего с начала года по конец ноября больше всего ошибочных записей выявили по посещениям врача общей практики (семейного врача). По данным медицинских организаций, при выявлении подобных ошибок к работникам применяют понижающие коэффициенты качества работы.
Стоит отметить, что в регионе устанавливаются средние нормативы объёма медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях. Согласно им в медорганизациях определяется государственное задание по количеству посещений к врачу с целью профилактики и по количеству обращений в связи с болезнью.
Для выплат стимулирующего характера в каждом учреждении утверждают показатели и критерии оценки эффективности работы врачей. Выполнение показателей может быть одним из критериев оценки при определении суммы вознаграждения по итогам работы.