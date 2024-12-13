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Posted 13 декабря, 13:23

Published 13 декабря, 13:23

Modified 13 декабря, 13:23

Updated 13 декабря, 13:23

В Белгородской области ожидается морозная суббота

Мороз крепчает: в Белгородской области в выходные похолодает ещё сильнее

13 декабря 2024, 13:23
Фото: 1MI. В Белгородской области ожидается морозная суббота

В Белгородской области температура опустится до -12 °С

Сюжет
Погода
В субботу, 14 декабря, в Белгородской области заметно похолодает. Однако уже в воскресенье днём возможна плюсовая температура. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В субботу, 14 декабря, на территории Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Ветер западной четверти 9-14 м/с.

В ночь на субботу столбик термометра в регионе опустится до -12…-7 °С. Днём температура составит от -7 °С до -2 °С.

В Белгороде в тёмное время суток ожидается -10…-8 °С, а в светлое -6…-4 °С.

В воскресенье, 15 декабря, в регионе будет облачно. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на воскресенье осадков не ожидается, температура составит -9…-4 °С. Днём же потеплеет до -4…+1 °С. При этом ветер может усилиться до 16 м/с, пройдёт снег.

В Белгороде в воскресенье ночью ожидается -7…-5 °С, а днём -2…0 °С.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Снег#Новости Белгорода#Белгород
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