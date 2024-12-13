Мобильную сцену за 1 млн рублей купили в Белгороде для новогодних мероприятий

Posted 13 декабря, 10:24
Published 13 декабря, 10:24
Modified 13 декабря, 10:24
Updated 13 декабря, 10:24
Сценический комплекс должен быть мобильным. Его будут использовать для новогодних и рождественских мероприятий.
Договор заключили 11 декабря. С этой даты до 28 числа исполнитель должен выполнить требования заказчика. Стоимость закупки составила 1 млн 80 тыс. рублей.
Отметим, что это не единственная заявка на Госзакупках к Новому году. Так, чуть ранее Белгорблагоустройство заказало в Белгород каркасную ель «Уральскую» за 4,9 млн рублей, ёлочные игрушки на 1,5 млн рублей, а также гирлянды за 4,8 млн рублей.
По всему областному центру также раставят ящики, куда дети смогут складывать свои письма Деду Морозу, а на открытии главной ёлки устроят «водно-экстремальное шоу».