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Posted 13 декабря, 10:24

Published 13 декабря, 10:24

Modified 13 декабря, 10:24

Updated 13 декабря, 10:24

Мобильную сцену за 1 млн рублей купили в Белгороде для новогодних мероприятий

Мобильную сцену за 1 млн рублей купили в Белгороде для новогодних мероприятий

13 декабря 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Мобильный сценический комплекс будут использовать для новогодних мероприятий. Заказчиком выступила дирекция фестивалей Белгорода.

Сценический комплекс должен быть мобильным. Его будут использовать для новогодних и рождественских мероприятий.

Договор заключили 11 декабря. С этой даты до 28 числа исполнитель должен выполнить требования заказчика. Стоимость закупки составила 1 млн 80 тыс. рублей.

Отметим, что это не единственная заявка на Госзакупках к Новому году. Так, чуть ранее Белгорблагоустройство заказало в Белгород каркасную ель «Уральскую» за 4,9 млн рублей, ёлочные игрушки на 1,5 млн рублей, а также гирлянды за 4,8 млн рублей.

По всему областному центру также раставят ящики, куда дети смогут складывать свои письма Деду Морозу, а на открытии главной ёлки устроят «водно-экстремальное шоу».

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новый год#Госзакупки#Новости Белгорода#Сцена#Белгород
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