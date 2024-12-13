Мобильную сцену за 1 млн рублей купили в Белгороде для новогодних мероприятий

Отметим, что это не единственная заявка на Госзакупках к Новому году. Так, чуть ранее Белгорблагоустройство заказало в Белгород каркасную ель «Уральскую» за 4,9 млн рублей, ёлочные игрушки на 1,5 млн рублей, а также гирлянды за 4,8 млн рублей.