Курица и яйца дорожают перед праздниками в Белгороде, но рекордсмены всё равно не они

Лидерами по росту цен уже несколько недель с большим отрывом остаются свежие огурцы (+14,58%) и помидоры (+11,97%). За ними с гораздо более скромными надбавками идут репчатый лук (+3,37%), столовая свёкла (+3,23%) и свежая белокочанная капуста (2,9%).