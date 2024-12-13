Курица и яйца дорожают перед праздниками в Белгороде, но рекордсмены всё равно не они

Posted 13 декабря, 06:10
Published 13 декабря, 06:10
Modified 13 декабря, 06:18
Updated 13 декабря, 06:18
Лидерами по росту цен уже несколько недель с большим отрывом остаются свежие огурцы (+14,58%) и помидоры (+11,97%). За ними с гораздо более скромными надбавками идут репчатый лук (+3,37%), столовая свёкла (+3,23%) и свежая белокочанная капуста (2,9%).
Не сбавляет темпов рост цен на молочные продукты. Дорожает и питьевое молоко 2,5-3,2% жирности (+3,38%), и сыр (+2,33%), и сливочное масло (+1,81%), и творог (+1,62%), и сухие молочные смеси для детского питания (+1,27%).
Также выросла стоимость замороженной курицы (+2,41%) и куриных яиц (+2,37%). Меньше всего прибавили в цене бананы (+1,75%).