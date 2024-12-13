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Posted 13 декабря, 06:10

Published 13 декабря, 06:10

Modified 13 декабря, 06:18

Updated 13 декабря, 06:18

Огурцы растут в цене уже далеко не первую неделю

Курица и яйца дорожают перед праздниками в Белгороде, но рекордсмены всё равно не они

13 декабря 2024, 06:10
Фото: 1MI. Огурцы растут в цене уже далеко не первую неделю

Свежие огурцы и помидоры рекордно дорожают в Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
Специалисты Белгородстата изучили стоимость продовольственных товаров в рамках еженедельного мониторинга цен. Дорожают всё те же продукты, сильнее всего — огурцы. Насколько изменились цены?

Лидерами по росту цен уже несколько недель с большим отрывом остаются свежие огурцы (+14,58%) и помидоры (+11,97%). За ними с гораздо более скромными надбавками идут репчатый лук (+3,37%), столовая свёкла (+3,23%) и свежая белокочанная капуста (2,9%).

Не сбавляет темпов рост цен на молочные продукты. Дорожает и питьевое молоко 2,5-3,2% жирности (+3,38%), и сыр (+2,33%), и сливочное масло (+1,81%), и творог (+1,62%), и сухие молочные смеси для детского питания (+1,27%).

Также выросла стоимость замороженной курицы (+2,41%) и куриных яиц (+2,37%). Меньше всего прибавили в цене бананы (+1,75%).

Цены растут везде? Почему так подорожала молочка в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты#Сливочное масло#Цены#Новости Белгорода#Помидоры#Молочные продукты#Огурцы#Белгород
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