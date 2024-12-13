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Posted 13 декабря, 09:01

Published 13 декабря, 09:01

Modified 13 декабря, 09:01

Updated 13 декабря, 09:01

Фото с матча

Казанский «Зенит» отомстил «Белогорью» за два проигрыша в прошлом сезоне

13 декабря 2024, 09:01
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“». Фото с матча

«Белогорье» уступило казанскому «Зениту»

Сюжет
Волейбол
Белгородские волейболисты встретились в Казани с «Зенитом», но победить эту команду у «львов» в этот раз не вышло. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу соперника, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

Волейболисты «Белогорья» встретились в Казани с «Зенитом» и закончили матч поражением: счёт игры составил 0:3 (20:25, 24:26, 17:25).

Среди львов никто не смог заработать для команды по минимум 10 очков: у Георгия Заболотникова девять очков, у Павла Тетюхина и Мохамеда Аль Хачдади — по восемь.

«Зенит-Казань» продолжает лидировать в чемпионате, а «Белогорье» в свою очередь расположилось на втором месте турнирной таблицы.

Интересно то, что в прошлом сезоне «львы» дважды победили «Зенит», а в этом казанские волейболисты отыгрались с этим же счётом, как и в тот раз белгородцы.

Следующий матч PARI Суперлиги состоится 16 декабря. В Туле «Белогорье» сыграет с новокуйбышевской «Новой».

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