Казанский «Зенит» отомстил «Белогорью» за два проигрыша в прошлом сезоне

Posted 13 декабря, 09:01
Published 13 декабря, 09:01
Modified 13 декабря, 09:01
Updated 13 декабря, 09:01
Волейболисты «Белогорья» встретились в Казани с «Зенитом» и закончили матч поражением: счёт игры составил 0:3 (20:25, 24:26, 17:25).
Среди львов никто не смог заработать для команды по минимум 10 очков: у Георгия Заболотникова девять очков, у Павла Тетюхина и Мохамеда Аль Хачдади — по восемь.
«Зенит-Казань» продолжает лидировать в чемпионате, а «Белогорье» в свою очередь расположилось на втором месте турнирной таблицы.
Интересно то, что в прошлом сезоне «львы» дважды победили «Зенит», а в этом казанские волейболисты отыгрались с этим же счётом, как и в тот раз белгородцы.
Следующий матч PARI Суперлиги состоится 16 декабря. В Туле «Белогорье» сыграет с новокуйбышевской «Новой».