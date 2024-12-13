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Posted 13 декабря, 18:45

Published 13 декабря, 18:45

Modified 13 декабря, 18:48

Updated 13 декабря, 18:48

Мэр Старого Оскола Андрей Чесноков покинул свой пост

Глава Староосколького округа Андрей Чесноков ушёл в отставку

13 декабря 2024, 18:45
Фото: соцсети Андрея Чеснокова.

Мэр Старого Оскола Андрей Чесноков покинул свой пост

Белгородцы с недавних пор привыкли слышать, что чиновники уходят в «Барс». Хотел это сделать и глава Староосколько округа Андрей Чесноков. Но в итоге он ушёл не в добровольческий отряд, а с работы. Об этом сообщил губернатор.

Андрей Чесноков покинул должность главы администрации Старооскольского округа. Как объяснил губернатор Вячеслав Гладков, сделал он это в связи с переходом на новое место работы.

Чесноков окончил Староосколький технологический институт, а затем занял место замначальника управления по делам молодёжи округа. В 2014 стал главой управления.

Спустя четыре года он перешёл на место руководителя Яковлевского округа, а в декабре 2021 года стал первым замглавы администрации Старого Оскола.

На пост мэра Старого Оскола зашёл в январе 2022.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Политика#Старый Оскол#Отставка#Старооскольский округ#Андрей чесноков
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