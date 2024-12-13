Глава Староосколького округа Андрей Чесноков ушёл в отставку

Мэр Старого Оскола Андрей Чесноков покинул свой пост

Белгородцы с недавних пор привыкли слышать, что чиновники уходят в «Барс». Хотел это сделать и глава Староосколько округа Андрей Чесноков. Но в итоге он ушёл не в добровольческий отряд, а с работы. Об этом сообщил губернатор.