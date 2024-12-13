Глава Староосколького округа Андрей Чесноков ушёл в отставку

Posted 13 декабря, 18:45
Published 13 декабря, 18:45
Modified 13 декабря, 18:48
Updated 13 декабря, 18:48
Андрей Чесноков покинул должность главы администрации Старооскольского округа. Как объяснил губернатор Вячеслав Гладков, сделал он это в связи с переходом на новое место работы.
Чесноков окончил Староосколький технологический институт, а затем занял место замначальника управления по делам молодёжи округа. В 2014 стал главой управления.
Спустя четыре года он перешёл на место руководителя Яковлевского округа, а в декабре 2021 года стал первым замглавы администрации Старого Оскола.
На пост мэра Старого Оскола зашёл в январе 2022.