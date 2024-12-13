Гладков: развитие бокса — приоритетное направление в Белгородской области

Posted 13 декабря, 17:19
Published 13 декабря, 17:19
Modified 13 декабря, 17:19
Updated 13 декабря, 17:19
Глава области отметил значительные успехи в спортивной сфере региона. На 2024 год Белгородская область достигла 5-го места по федеральному спортивному рейтингу, а по оснащенности спортивными объектами заняла 2-е место в стране. В то же время губернатор подчеркнул, что предстоит решить ещё множество задач, и одним из важнейших направлений является развитие бокса, который активно развивается среди местных жителей и уже привлекает более 6300 человек.
Также была обсуждена значимая веха — подписание меморандума между правительством Белгородской области и Федерацией бокса России, соглашение о совместной работе для расширения и совершенствования всех боксерских инициатив в регионе.
В рамках этого соглашения предусмотрено строительство двух современных центров единоборств, которые будут размещены в Белгороде и Старом Осколе. Каждый из этих центров будет включать специализированные боксерские залы, подготовленные для высокого уровня тренировок и проведения официальных соревнований.
Среди новшеств можно выделить запуск программ для лиц с особыми потребностями: в Центре адаптивных видов спорта «Вершина» появится отделение, которое будет заниматься обучением адаптивному спорту с элементами бокса.
В текущий момент на территории региона боксёров насчитывается 6304 человека, среди которых 389 составляют женщины. Занятия боксом доступны в спортивных школах 17 муниципальных образований, а всего в области работает 59 залов, специализированных для тренировки боксёров.
Важный акцент сделан и на подготовку тренерских кадров. В регионе трудятся 100 специалистов, среди которых 8 имеют звание заслуженных тренеров России. В 2024 году 202 человека из Белгородской области входят в региональную сборную по боксу, а каждый год около 20 спортсменов включаются в национальную сборную России и участвуют в международных турнирах.