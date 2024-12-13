Гладков: развитие бокса — приоритетное направление в Белгородской области

Глава области отметил значительные успехи в спортивной сфере региона. На 2024 год Белгородская область достигла 5-го места по федеральному спортивному рейтингу, а по оснащенности спортивными объектами заняла 2-е место в стране. В то же время губернатор подчеркнул, что предстоит решить ещё множество задач, и одним из важнейших направлений является развитие бокса, который активно развивается среди местных жителей и уже привлекает более 6300 человек.