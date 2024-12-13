ЕР: Участники СВО войдут в высший и генеральный советы партии

«Единая Россия», по его словам, серьезно взялась за исполнение этого распоряжения. В «Единой России» погрузились в активную подготовку к Единому дню голосования — 2025 с намерением системного подхода к участию в мероприятии. Якушев также уверен: среди кандидатов в депутаты окажется множество бывших участников СВО.