ЕР: Участники СВО войдут в высший и генеральный советы партии

Posted 13 декабря, 18:09
Published 13 декабря, 18:09
Modified 13 декабря, 18:09
Updated 13 декабря, 18:09
Отдельно Кириенко упомянул значение «Единой России» в деле поддержки бойцов.
«Важно, что члены „Единой России“, региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой», — указал заместитель руководителя АП, выразив всем благодарность за оказанную помощь. Он также высказался о необходимости сохранять прежние темпы, подчеркнув важность сотрудничества партии с фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции, многими другими общественными организациями, чья специализация сосредоточена в сфере поддержки семей героев. Об этом сообщает mkset.
Важнейшая задача, озвученная президентом, — формирование новой элиты государства, напомнил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Единая Россия», по его словам, серьезно взялась за исполнение этого распоряжения. В «Единой России» погрузились в активную подготовку к Единому дню голосования — 2025 с намерением системного подхода к участию в мероприятии. Якушев также уверен: среди кандидатов в депутаты окажется множество бывших участников СВО.
При этом Якушев отметил, что для новоявленных парламентариев крайне важно задействовать все предоставленные инструменты, вести работу в избирательных округах, получать наказы избирателей и профессионально реализовывать их в законодательных органах.
Он также отметил, что при ротации руководящих органов партии в высший и генеральный советы ЕР могут включить участников СВО.
«Уверен, что это — серьёзное усиление и укрепление наших рядов», — заявил Владимир Якушев.
Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, в свою очередь, обратил внимание на гуманитарную миссию партии и поддержку участников СВО. Он подчеркнул, что партия с самого начала специальной военной операции обеспечила нуждающимся поставки более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога напомнил о том, что для участников СВО, возвращающихся домой, должны быть доступны возможности обучения, реабилитации, досуговых и спортивных мероприятий.
Сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин заявил, что участникам, ветеранам СВО необходимо применять те инструменты, которые есть в арсенале «Единой России». Об этом информирует сайт ER.RU.
14 декабря «Единая Россия» организует XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». Для участия в нем прибудут более тысячи делегатов со всей страны.