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Posted 13 декабря, 07:31

Published 13 декабря, 07:31

Modified 13 декабря, 07:31

Updated 13 декабря, 07:31

«Домклик»: Москва, Казань и Петербург вышли в лидеры посуточной аренды на Новый год

«Домклик»: Москва, Казань и Петербург вышли в лидеры посуточной аренды на Новый год

13 декабря 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney.
Москва, Казань и Санкт-Петербург были включены в тройку лидеров российских городов по числу жилых объектов, зарезервированных на праздники в конце декабря — начале января через сервис «Домклик24».

Итоги изучения спроса клиентов на посуточную аренду в предстоящие новогодние праздники представили аналитики «Домклик» Сбербанка, пишет inkazan.ru.

На основе данных сервиса «Домклик24» был составлен топ-10 наиболее востребованных городов РФ для краткосрочной аренды жилья с 29 декабря по 8 января (аналитики опирались на данные по состоянию на 9 декабря). Помимо Москвы, Казани и Санкт-Петербурга в рейтинге были упомянуты Нижний Новгород (5,6% доли от всех краткосрочных бронирований по РФ), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).

На перечисленные города из топ-10 городов рейтинга «Домклик» выпало более 70% всех посуточных бронирований по РФ в новогодние праздники. Доля Москвы, туристическая привлекательность которой становится все более очевидной, составила примерно 20% (при медианной ставке посуточной аренды 6,8 тысячи рублей), доля Казани — 16%, доля Санкт-Петербурга — 14% (при одинаковой медианной арендной ставке в размере 5,8 тысячи рублей).

Рынок посуточной аренды в России демонстрирует подъем благодаря общему росту внутреннего туризма, напомнил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Несомненными плюсами краткосрочной аренды он назвал выгодные расценки (по сравнению с отелями и гостиницами), широкий выбор квартир и удобство бронирования жилья в формате онлайн. В среднем, по данным сервиса «Домклик24», медианная ставка посуточной аренды жилья на новогодние праздники доходит почти до 4,9 тысячи рублей, а срок бронирования — до четырех дней.

В целом результаты проведенного «Домклик» опроса можно считать лучшим подтверждением тезиса, что большинство пользователей сервиса (70%) положительно настроены в отношении краткосрочной аренды квартир.

Фото: «Домклик24».
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