«Домклик»: Москва, Казань и Петербург вышли в лидеры посуточной аренды на Новый год

Posted 13 декабря, 07:31
Published 13 декабря, 07:31
Modified 13 декабря, 07:31
Updated 13 декабря, 07:31
Итоги изучения спроса клиентов на посуточную аренду в предстоящие новогодние праздники представили аналитики «Домклик» Сбербанка, пишет inkazan.ru.
На основе данных сервиса «Домклик24» был составлен топ-10 наиболее востребованных городов РФ для краткосрочной аренды жилья с 29 декабря по 8 января (аналитики опирались на данные по состоянию на 9 декабря). Помимо Москвы, Казани и Санкт-Петербурга в рейтинге были упомянуты Нижний Новгород (5,6% доли от всех краткосрочных бронирований по РФ), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).
На перечисленные города из топ-10 городов рейтинга «Домклик» выпало более 70% всех посуточных бронирований по РФ в новогодние праздники. Доля Москвы, туристическая привлекательность которой становится все более очевидной, составила примерно 20% (при медианной ставке посуточной аренды 6,8 тысячи рублей), доля Казани — 16%, доля Санкт-Петербурга — 14% (при одинаковой медианной арендной ставке в размере 5,8 тысячи рублей).
Рынок посуточной аренды в России демонстрирует подъем благодаря общему росту внутреннего туризма, напомнил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Несомненными плюсами краткосрочной аренды он назвал выгодные расценки (по сравнению с отелями и гостиницами), широкий выбор квартир и удобство бронирования жилья в формате онлайн. В среднем, по данным сервиса «Домклик24», медианная ставка посуточной аренды жилья на новогодние праздники доходит почти до 4,9 тысячи рублей, а срок бронирования — до четырех дней.
В целом результаты проведенного «Домклик» опроса можно считать лучшим подтверждением тезиса, что большинство пользователей сервиса (70%) положительно настроены в отношении краткосрочной аренды квартир.