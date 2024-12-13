Белгородке стали начислять пенсию за 44 года работы только после обращения в суд

Сюжет Новости Белгорода

Женщине почти два года сообщали в пенсионном фонде, что делают запросы на её бывшую работу для устранения возникшей ошибки, однако это так и не дало плодов. Тогда белгородка обратилась за помощью в прокуратуру, а затем — в суд.