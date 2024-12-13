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Posted 13 декабря, 12:02

Published 13 декабря, 12:02

Modified 13 декабря, 12:02

Updated 13 декабря, 12:02

Белгородка смогла добиться пенсии только через суд

Белгородке стали начислять пенсию за 44 года работы только после обращения в суд

13 декабря 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney. Белгородка смогла добиться пенсии только через суд
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Новости Белгорода
Женщине почти два года сообщали в пенсионном фонде, что делают запросы на её бывшую работу для устранения возникшей ошибки, однако это так и не дало плодов. Тогда белгородка обратилась за помощью в прокуратуру, а затем — в суд.

Белгородка Людмила Агакишиева на протяжении двух лет не могла решить проблему, связанную с пенсией. Ранее женщина работала в агентстве «Союзпечать» — её стаж насчитывает 44 года. Однако в трудовой книжке указали неверную дату рождения, из-за чего получение пенсии по стажу застопорилось.

По словам белгородки, в пенсионном фонде два года обращались по месту её прошлой работы, чтобы исправить эту ошибку, но никаких результатов действия так и не дали.

«Я собрала документы и обратилась в городскую прокуратуру. Они помогли составить исковое заявление для обращения в суд, а работник прокуратуры сам представлял мои интересы в суде. Суд вынес положительное решение», — рассказала о ситуации жительница.
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