Белгородке стали начислять пенсию за 44 года работы только после обращения в суд

Posted 13 декабря, 12:02
Published 13 декабря, 12:02
Modified 13 декабря, 12:02
Updated 13 декабря, 12:02
Белгородка Людмила Агакишиева на протяжении двух лет не могла решить проблему, связанную с пенсией. Ранее женщина работала в агентстве «Союзпечать» — её стаж насчитывает 44 года. Однако в трудовой книжке указали неверную дату рождения, из-за чего получение пенсии по стажу застопорилось.
По словам белгородки, в пенсионном фонде два года обращались по месту её прошлой работы, чтобы исправить эту ошибку, но никаких результатов действия так и не дали.
«Я собрала документы и обратилась в городскую прокуратуру. Они помогли составить исковое заявление для обращения в суд, а работник прокуратуры сам представлял мои интересы в суде. Суд вынес положительное решение», — рассказала о ситуации жительница.