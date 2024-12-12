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Posted 12 декабря, 08:31

Published 12 декабря, 08:31

Modified 12 декабря, 08:31

Updated 12 декабря, 08:31

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2025 году: что это, зачем нужно, расписание

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2025 году: что это, зачем нужно, расписание

12 декабря 2024, 08:31
Фото: ru.freepik.com.
Сюжет
Школьники
ВПР — ключевой элемент образовательного процесса в России. В 2025 году они снова пройдут для учащихся разных классов. Важно разобраться, что представляют собой эти работы, как они помогут улучшить образование, а также какие шаги предпринять для подготовки и в каких случаях можно отказаться от участи

Что такое ВПР и зачем они нужны

Что такое ВПР?

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это специальное тестирование, проводимое в российских школах для оценки уровня знаний учеников. Это мероприятие охватывает не только школьников, но и студентов профессиональных образовательных учреждений. ВПР предоставляет объективные данные о качестве образования в разных регионах страны, позволяя выявлять слабые места в учебных планах и проблемные области обучения.

Первая волна ВПР прошла в 2015 году, и с тех пор этот инструмент используется для постоянного мониторинга образовательных достижений школьников.

Зачем нужны ВПР?

Цель Всероссийских проверочных работ (ВПР) заключается в регулярной оценке качества образовательного процесса. Эти тесты помогают выявить уровень знаний школьников по основным предметам, а также дать возможность провести анализ работы образовательных учреждений. Результаты ВПР становятся основой для принятия решений о возможных изменениях в учебных планах, а также для разработки стратегий по улучшению качества образовательных услуг на всех уровнях.

Фото: ru.freepik.com

Какие предметы будут сдавать школьники в 2025 году

Общие сроки проведения ВПР

В 2025 году проверочные работы будут проводиться с 11 апреля по 16 мая. Точное распределение предметов по дням будет зависеть от региона. Каждый класс сдаст обязательные дисциплины, а также дополнительные предметы, которые будут назначены случайным образом для всей группы.

Расписание по классам и предметам

  • 4 класс: русский язык, математика, а также один предмет по выбору — окружающий мир, литературное чтение или иностранный язык.
  • 5-6 классы: русский язык, математика и два предмета на выбор — история, литература, иностранный язык, география или биология.
  • 7-8 классы: русский язык, математика и два предмета на выбор — история, обществознание, литература, география, биология, физика или химия.
  • 10 класс: русский язык, математика, а также два предмета на выбор — история, обществознание, география, физика, химия, литература или иностранный язык.
Фото: ru.freepik.com

Изменения в ВПР 2025 года

Нововведения в формате работ

Сокращены сроки их проведения: все ВПР будут проводиться с 11 апреля по 16 мая. Важно отметить изменения в составе участников: 11-е классы больше не будут сдавать ВПР, но 10-е классы впервые примут участие, выполняя задания сразу по четырем предметам.

Новые технические и содержательные аспекты

В список дисциплин добавлены новые предметы: литературное чтение для 4 классов, литература для 5–8 и 10 классов, а также информатика для 7 и 8 классов. Возвращаются иностранные языки для всех классов, однако компонент «Говорение» временно исключен из-за организационных сложностей.

Фото: ru.freepik.com

Кто обязан сдавать ВПР и кто может быть освобожден

Обучающиеся, для которых сдача ВПР обязательна

ВПР по закону носят рекомендательный характер. Образовательное учреждение решает будет оно участвовать в проведении работ или нет, а также будет ли учитывать результаты при выставлении годовой отметки.

Категории учеников, которые могут быть освобождены:

Учащиеся с ОВЗ

Согласно законодательству, участие таких учеников в ВПР является добровольным и определяется образовательной организацией в сотрудничестве с родителями или законными представителями. Если ребенок с ОВЗ решает участвовать в проверочных работах, задания для него будут такими же, как и для остальных учащихся, поскольку контрольные материалы создаются на основе общеобразовательных программ.

Школьники на семейной форме обучения

Что касается детей, обучающихся на семейной форме или на дому, их участие в ВПР регулируется локальными актами школы, к которой они прикреплены. По общему правилу, такие учащиеся обязаны проходить только промежуточную аттестацию, а решение об участии в проверочных работах принимается школой.

Учащиеся, пропустившие ВПР по причине болезни, олимпиады или соревнований

Если ученик не смог участвовать в ВПР по уважительной причине, он может не пересдавать работу. Однако, если в школе это является важным результатом при выставлении годовой оценки, могут попросить написать работу в другой день.

Фото: ru.freepik.com

Законные способы отказаться от ВПР

Как оформить официальный отказ

Отказ от участия в Всероссийских проверочных работах (ВПР) возможен на основании заявления, которое родители или законные представители ребенка направляют на имя директора школы. Такое заявление составляется в свободной форме, где важно указать, что вы не даете согласие на участие ребенка в ВПР. При этом можно аргументировать отказ тем, что ВПР является мониторинговым мероприятием, не входящим в учебный план, а также не относится ни к итоговой, ни к промежуточной аттестации или текущему контролю успеваемости.

Пропуск ВПР по уважительным причинам

Если ученик по объективным причинам не может пройти ВПР (болезнь, серьезные семейные обстоятельства, соревнования, олимпиады), школа обязана предоставить ему возможность переноса проверки или освобождения от участия.

Фото: ru.freepik.com

Подготовка к ВПР 2025

Рекомендации для учеников

Лучше всего начинать подготовку с проверки уровня знаний, прорешивая различные варианты заданий. Регулярная тренировка поможет привыкнуть к формату и учесть время, отведенное на каждую задачу. Особое внимание стоит уделить трудным вопросам и методам их решения. Важно внимательно читать условия задач, избегая ошибок из-за невнимательности.

Как учителя и родители могут помочь

Учителя могут предложить дополнительные занятия для подготовки к ВПР, разобрать сложные темы и пояснить трудные моменты. Родители, в свою очередь, могут поддерживать ребенка, помогая организовать спокойную атмосферу для учебы и соблюдая режим дня. Эмоциональная поддержка важна: напомните, что ВПР — это просто проверка знаний, а не экзамен.

Использование демоверсий и тренировочных материалов

Тренировочные варианты с сайта ФИОКО помогут ученикам лучше понять структуру заданий и определить слабые места в подготовке. Выполняйте работы в условиях, приближенных к реальным, чтобы научиться распределять время и справляться с заданиями увереннее.

Фото: ru.freepik.com

Почему участие в ВПР важно

Как результаты помогают выявить проблемы в обучении

ВПР — это важный инструмент для объективной оценки знаний учащихся. Эти работы позволяют выявить реальный уровень подготовки школьников, а также проблемы в освоении учебного материала. В отличие от традиционных контрольных, ВПР предоставляет единый стандарт оценки, что делает результаты более объективными.

Роль ВПР в повышении качества образования

Результаты ВПР позволяют выявить слабые места в учебных программах и методах преподавания, что способствует улучшению качества образования. Важно воспринимать ВПР как диагностический инструмент, помогающий в совершенствовании образовательного процесса.

Источники: rbc.ru, mel.fm, gdemoideti.ru

Фото: ru.freepik.com
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