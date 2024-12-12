Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2025 году: что это, зачем нужно, расписание

Отказ от участия в Всероссийских проверочных работах (ВПР) возможен на основании заявления, которое родители или законные представители ребенка направляют на имя директора школы. Такое заявление составляется в свободной форме, где важно указать, что вы не даете согласие на участие ребенка в ВПР. При этом можно аргументировать отказ тем, что ВПР является мониторинговым мероприятием, не входящим в учебный план, а также не относится ни к итоговой, ни к промежуточной аттестации или текущему контролю успеваемости.