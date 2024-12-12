Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2025 году: что это, зачем нужно, расписание

Posted 12 декабря, 08:31
Published 12 декабря, 08:31
Modified 12 декабря, 08:31
Updated 12 декабря, 08:31
Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это специальное тестирование, проводимое в российских школах для оценки уровня знаний учеников. Это мероприятие охватывает не только школьников, но и студентов профессиональных образовательных учреждений. ВПР предоставляет объективные данные о качестве образования в разных регионах страны, позволяя выявлять слабые места в учебных планах и проблемные области обучения.
Первая волна ВПР прошла в 2015 году, и с тех пор этот инструмент используется для постоянного мониторинга образовательных достижений школьников.
Цель Всероссийских проверочных работ (ВПР) заключается в регулярной оценке качества образовательного процесса. Эти тесты помогают выявить уровень знаний школьников по основным предметам, а также дать возможность провести анализ работы образовательных учреждений. Результаты ВПР становятся основой для принятия решений о возможных изменениях в учебных планах, а также для разработки стратегий по улучшению качества образовательных услуг на всех уровнях.
В 2025 году проверочные работы будут проводиться с 11 апреля по 16 мая. Точное распределение предметов по дням будет зависеть от региона. Каждый класс сдаст обязательные дисциплины, а также дополнительные предметы, которые будут назначены случайным образом для всей группы.
Сокращены сроки их проведения: все ВПР будут проводиться с 11 апреля по 16 мая. Важно отметить изменения в составе участников: 11-е классы больше не будут сдавать ВПР, но 10-е классы впервые примут участие, выполняя задания сразу по четырем предметам.
В список дисциплин добавлены новые предметы: литературное чтение для 4 классов, литература для 5–8 и 10 классов, а также информатика для 7 и 8 классов. Возвращаются иностранные языки для всех классов, однако компонент «Говорение» временно исключен из-за организационных сложностей.
ВПР по закону носят рекомендательный характер. Образовательное учреждение решает будет оно участвовать в проведении работ или нет, а также будет ли учитывать результаты при выставлении годовой отметки.
Согласно законодательству, участие таких учеников в ВПР является добровольным и определяется образовательной организацией в сотрудничестве с родителями или законными представителями. Если ребенок с ОВЗ решает участвовать в проверочных работах, задания для него будут такими же, как и для остальных учащихся, поскольку контрольные материалы создаются на основе общеобразовательных программ.
Что касается детей, обучающихся на семейной форме или на дому, их участие в ВПР регулируется локальными актами школы, к которой они прикреплены. По общему правилу, такие учащиеся обязаны проходить только промежуточную аттестацию, а решение об участии в проверочных работах принимается школой.
Если ученик не смог участвовать в ВПР по уважительной причине, он может не пересдавать работу. Однако, если в школе это является важным результатом при выставлении годовой оценки, могут попросить написать работу в другой день.
Отказ от участия в Всероссийских проверочных работах (ВПР) возможен на основании заявления, которое родители или законные представители ребенка направляют на имя директора школы. Такое заявление составляется в свободной форме, где важно указать, что вы не даете согласие на участие ребенка в ВПР. При этом можно аргументировать отказ тем, что ВПР является мониторинговым мероприятием, не входящим в учебный план, а также не относится ни к итоговой, ни к промежуточной аттестации или текущему контролю успеваемости.
Если ученик по объективным причинам не может пройти ВПР (болезнь, серьезные семейные обстоятельства, соревнования, олимпиады), школа обязана предоставить ему возможность переноса проверки или освобождения от участия.
Лучше всего начинать подготовку с проверки уровня знаний, прорешивая различные варианты заданий. Регулярная тренировка поможет привыкнуть к формату и учесть время, отведенное на каждую задачу. Особое внимание стоит уделить трудным вопросам и методам их решения. Важно внимательно читать условия задач, избегая ошибок из-за невнимательности.
Учителя могут предложить дополнительные занятия для подготовки к ВПР, разобрать сложные темы и пояснить трудные моменты. Родители, в свою очередь, могут поддерживать ребенка, помогая организовать спокойную атмосферу для учебы и соблюдая режим дня. Эмоциональная поддержка важна: напомните, что ВПР — это просто проверка знаний, а не экзамен.
Тренировочные варианты с сайта ФИОКО помогут ученикам лучше понять структуру заданий и определить слабые места в подготовке. Выполняйте работы в условиях, приближенных к реальным, чтобы научиться распределять время и справляться с заданиями увереннее.
ВПР — это важный инструмент для объективной оценки знаний учащихся. Эти работы позволяют выявить реальный уровень подготовки школьников, а также проблемы в освоении учебного материала. В отличие от традиционных контрольных, ВПР предоставляет единый стандарт оценки, что делает результаты более объективными.
Результаты ВПР позволяют выявить слабые места в учебных программах и методах преподавания, что способствует улучшению качества образования. Важно воспринимать ВПР как диагностический инструмент, помогающий в совершенствовании образовательного процесса.
Источники: rbc.ru, mel.fm, gdemoideti.ru