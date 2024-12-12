В больницу доставили, а назад как? Бесплатно лежачего больного домой не привезут

Posted 12 декабря, 07:23
Published 12 декабря, 07:23
Modified 12 декабря, 07:25
Updated 12 декабря, 07:25
Подписчица новостного медиа «Белгород — это интересно» ранее рассказала, что дорога из белгородской горбольницы №2 до дома в Шебекино ей и её лежачему отчиму обошлась в 10 тыс рублей. Почему так?
В больницу мужчину доставили сами сотрудники медучреждения, а после выписки ему и женщине пришлось добираться обратно самостоятельно, т. к. в больнице ничем в данном случае помочь не смогли, потому что обратная транспортировка не входит в обязанности медицинских работников. Однако врач дал номер телефона для вызова социального такси, которое как раз и занимается подобными пассажирскими перевозками. Тарифы у такого вида такси в несколько раз превышают тарифы всем привычного.
Редакция Бел.Ру направила официальный запрос в правительство Белгородской области, чтобы узнать, могут ли белгородцы рассчитывать на бесплатную перевозку неходячего больного по ОМС из медучреждения домой и кто вообще оказывает подобные услуги в регионе.
В ответе указали, что в систему обязательного медицинского страхования такая услуга не входит — законодательством не предусмотрено. Так, бесплатно пациента могут привезти в больницу, если этого требует случай, либо осуществить перевозку из одного медучреждения в другое. Но в пределах области.
Однако учреждения, которые оказывают специализированную и высокотехнологичную медпомощь, имеют возможность транспортировать больного уже на уровне федеральных медицинских центров. Также в правительстве добавили, что в таких ситуациях белгородских пациентов сопровождают либо сотрудники подобных учреждений, либо сотрудники «Станции скорой медицинской помощи Белгородской области», которая и занимается подобной медицинской эвакуацией в регионе.
Здесь можно снова назвать ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области». Кроме того, согласно законодательству, учреждение может организовать перевозку лежачих или маломобильных граждан и на платной основе.
Также доставлять маломобильных граждан в госбольницы для получения медицинских услуг, флюорографического обследования и гемодиализа входит в полномочия властей муниципалитетов Белгородской области.
«Кроме того, комплексными центрами социального обслуживания населения в рамках обеспечения реабилитации и социальной интеграции в общество маломобильных групп населения, а также оказания им транспортных услуг в системе социальной защиты населения на территории области, гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляется дополнительная услуга „Социальное такси“. Порядок, условия и тарифы на предоставление услуги „Социальное такси“ определены в каждом муниципальном образовании самостоятельно», — сообщили в правительстве Белгородской области об услугах соцтакси.
Право воспользоваться таким такси есть у постоянно проживающих на территории районов и округов:
Также заявили, «Социальное такси» использует 42 единицы автотранспорта, из которых 17 — это специализированный транспорт с подъёмниками для перевозки колясочников. Однако доступно всё это только в 14 муниципалитетах, а транспорта для перевозки лежачих больных нет.
В эфире «10 вопросов губернатору» ещё 7 февраля прошлого года Вячеслав Гладков отвечал на похожий вопрос. Тогда он заявил, что возможность создания услуг по бесплатной транспортировке лежачих больных обсудят и отметил, что министерство соцзащиты Белгородской области «одну машину для транспортировки лежачих больных в этом году уже приобретает».
Для редакции Бел.Ру пояснили, что в 2023 году её получил «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Это санитарный автомобиль, который используется там для перевозки лежачих и маломобильных пациентов.