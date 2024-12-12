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Posted 12 декабря, 07:23

Published 12 декабря, 07:23

Modified 12 декабря, 07:25

Updated 12 декабря, 07:25

Бесплатная перевозка лежачих больных из больниц домой по ОМС не положена

В больницу доставили, а назад как? Бесплатно лежачего больного домой не привезут

12 декабря 2024, 07:23
Фото: 1MI.

Бесплатная перевозка лежачих больных из больниц домой по ОМС не положена

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Новости Белгорода
Если с тем, как лежачий больной может попасть в больницу, всё ясно, то с тем, как оттуда ему вернуться домой, уже не очень. В обязанности медработников это не входит, обычным такси не воспользуешься и авто не всегда подойдёт. Для этого есть дорогое социальное такси. А можно ли бесплатно и по ОМС?

Подписчица новостного медиа «Белгород — это интересно» ранее рассказала, что дорога из белгородской горбольницы №2 до дома в Шебекино ей и её лежачему отчиму обошлась в 10 тыс рублей. Почему так?

В больницу мужчину доставили сами сотрудники медучреждения, а после выписки ему и женщине пришлось добираться обратно самостоятельно, т. к. в больнице ничем в данном случае помочь не смогли, потому что обратная транспортировка не входит в обязанности медицинских работников. Однако врач дал номер телефона для вызова социального такси, которое как раз и занимается подобными пассажирскими перевозками. Тарифы у такого вида такси в несколько раз превышают тарифы всем привычного.

Редакция Бел.Ру направила официальный запрос в правительство Белгородской области, чтобы узнать, могут ли белгородцы рассчитывать на бесплатную перевозку неходячего больного по ОМС из медучреждения домой и кто вообще оказывает подобные услуги в регионе.

БольницаБольница
Больница. Фото: 1MI

Можно ли по ОМС бесплатно перевезти лежачего больного из больницы домой?

В ответе указали, что в систему обязательного медицинского страхования такая услуга не входит — законодательством не предусмотрено. Так, бесплатно пациента могут привезти в больницу, если этого требует случай, либо осуществить перевозку из одного медучреждения в другое. Но в пределах области.

Однако учреждения, которые оказывают специализированную и высокотехнологичную медпомощь, имеют возможность транспортировать больного уже на уровне федеральных медицинских центров. Также в правительстве добавили, что в таких ситуациях белгородских пациентов сопровождают либо сотрудники подобных учреждений, либо сотрудники «Станции скорой медицинской помощи Белгородской области», которая и занимается подобной медицинской эвакуацией в регионе.

Фото: 1MI

Какие организации занимаются перевозкой лежачих больных в Белгородской области?

Здесь можно снова назвать ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области». Кроме того, согласно законодательству, учреждение может организовать перевозку лежачих или маломобильных граждан и на платной основе.

Также доставлять маломобильных граждан в госбольницы для получения медицинских услуг, флюорографического обследования и гемодиализа входит в полномочия властей муниципалитетов Белгородской области.

«Кроме того, комплексными центрами социального обслуживания населения в рамках обеспечения реабилитации и социальной интеграции в общество маломобильных групп населения, а также оказания им транспортных услуг в системе социальной защиты населения на территории области, гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляется дополнительная услуга „Социальное такси“. Порядок, условия и тарифы на предоставление услуги „Социальное такси“ определены в каждом муниципальном образовании самостоятельно», — сообщили в правительстве Белгородской области об услугах соцтакси.

Право воспользоваться таким такси есть у постоянно проживающих на территории районов и округов:

  • инвалидов I и II группы;
  • инвалидов или детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
  • участников или инвалидов Великой Отечественной войны;
  • пенсионеров.

Также заявили, «Социальное такси» использует 42 единицы автотранспорта, из которых 17 — это специализированный транспорт с подъёмниками для перевозки колясочников. Однако доступно всё это только в 14 муниципалитетах, а транспорта для перевозки лежачих больных нет.

Фото: 1MI

Ответ губернатора на смежный вопрос

В эфире «10 вопросов губернатору» ещё 7 февраля прошлого года Вячеслав Гладков отвечал на похожий вопрос. Тогда он заявил, что возможность создания услуг по бесплатной транспортировке лежачих больных обсудят и отметил, что министерство соцзащиты Белгородской области «одну машину для транспортировки лежачих больных в этом году уже приобретает».

Для редакции Бел.Ру пояснили, что в 2023 году её получил «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Это санитарный автомобиль, который используется там для перевозки лежачих и маломобильных пациентов.

Кто поедет на социальном такси?
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