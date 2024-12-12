В Белгородской области второй год не фиксируют вспышку африканской чумы свиней

В 2022 году из-за вспышки заболевания африканской чумы пришлось сжечь 90 тысяч свиней. В 2023 и 2024 году такое заболевание уже не фиксировали. Меры по биобезопасности в дикой фауне обсудили на заседании Ассоциации производителей свинины, сообщили в Экоохотнадзоре региона.

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