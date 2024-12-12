В Белгородской области второй год не фиксируют вспышку африканской чумы свиней

Posted 12 декабря, 17:09
Published 12 декабря, 17:09
Modified 12 декабря, 17:09
Updated 12 декабря, 17:09
Основной проблемой является распространение африканской чумы свиней (АЧС) из-за миграции диких кабанов. Для предотвращения вспышек заболевания в регионе установили норму плотности — до 0,25 особи на 1000 га.
Первый заместитель начальника управления Экоохотнадзора Алексей Масяев отметил, что минсельхоз области совместно с Россельхознадзором создал специализированные бригады для выявления павших диких кабанов и сбора образцов для проверки на АЧС.
В этом году удалось провести 28 рейдов — ни в одном из них не удалось найти павших кабанов.
Напомним, что в 2022 году в регионе из-за вспышки АЧС сожгли 90 тысяч свиней. Однако уже в следующем году вспышки чумы не было.