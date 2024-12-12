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Posted 12 декабря, 17:09

Published 12 декабря, 17:09

Modified 12 декабря, 17:09

Updated 12 декабря, 17:09

В Белгородской области не обнаружили падших особей кабана

В Белгородской области второй год не фиксируют вспышку африканской чумы свиней

12 декабря 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области не обнаружили падших особей кабана
В 2022 году из-за вспышки заболевания африканской чумы пришлось сжечь 90 тысяч свиней. В 2023 и 2024 году такое заболевание уже не фиксировали. Меры по биобезопасности в дикой фауне обсудили на заседании Ассоциации производителей свинины, сообщили в Экоохотнадзоре региона.

Основной проблемой является распространение африканской чумы свиней (АЧС) из-за миграции диких кабанов. Для предотвращения вспышек заболевания в регионе установили норму плотности — до 0,25 особи на 1000 га.

Первый заместитель начальника управления Экоохотнадзора Алексей Масяев отметил, что минсельхоз области совместно с Россельхознадзором создал специализированные бригады для выявления павших диких кабанов и сбора образцов для проверки на АЧС.

В этом году удалось провести 28 рейдов — ни в одном из них не удалось найти павших кабанов.

Напомним, что в 2022 году в регионе из-за вспышки АЧС сожгли 90 тысяч свиней. Однако уже в следующем году вспышки чумы не было.

90 тысяч свиней сожгли в Белгородской области из-за вспышки африканской чумы
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Свиньи#АЧС#Африканская чума свиней#Белгород#Кабан#Экоохотнадзор
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