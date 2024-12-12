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Posted 12 декабря, 14:05

Published 12 декабря, 14:05

Modified 12 декабря, 14:05

Updated 12 декабря, 14:05

Ёлочные базары откроют в субботу в Белгороде

В Белгороде в субботу откроют ёлочные базары. Цены выросли почти на 30%

12 декабря 2024, 14:05
Фото: 1MI. Ёлочные базары откроют в субботу в Белгороде

В Белгороде готовятся к открытию ёлочных базаров

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Торговать живыми деревьями в Белгороде начнут в субботу, 14 декабря. В этом году стоимость сосны и ели начинается от 1000 и 1300 рублей, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде ёлочные базары начнут работать уже в эту субботу, 14 декабря. Открыли их раньше, чем планировали, поскольку об этом неоднократно просили сами жители, отметил мэр.

На базарах до 31 декабря будут продавать ели, сосны и хвойные ветки. Деревья привезут из питомников различных городов: Ижевска, Перми, Челябинска, Брянска и Ярославля. Базары будут открыты с 09:00 до 21:00.

Цены на метр сосны начнутся от 1000 рублей, а на метр ели — от 1300 рублей.

В этом году в городе будет меньше торговых точек — 17. Связано это со снижением спроса на живые деревья.

Адреса базаров власти разместили на специальной карте.

Напомним, что в прошлом году ёлочные базары в Белгороде открыли 16 декабря — тоже в субботу. Один метр сосны продавали от 800 рублей, а ели — от 1000 рублей.

Названа дата открытия ёлочных базаров в районах и горокругах Белгородской области
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