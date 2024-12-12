В Белгороде в субботу откроют ёлочные базары. Цены выросли почти на 30%

Posted 12 декабря, 14:05
Published 12 декабря, 14:05
Modified 12 декабря, 14:05
Updated 12 декабря, 14:05
В Белгороде ёлочные базары начнут работать уже в эту субботу, 14 декабря. Открыли их раньше, чем планировали, поскольку об этом неоднократно просили сами жители, отметил мэр.
На базарах до 31 декабря будут продавать ели, сосны и хвойные ветки. Деревья привезут из питомников различных городов: Ижевска, Перми, Челябинска, Брянска и Ярославля. Базары будут открыты с 09:00 до 21:00.
Цены на метр сосны начнутся от 1000 рублей, а на метр ели — от 1300 рублей.
В этом году в городе будет меньше торговых точек — 17. Связано это со снижением спроса на живые деревья.
Адреса базаров власти разместили на специальной карте.
Напомним, что в прошлом году ёлочные базары в Белгороде открыли 16 декабря — тоже в субботу. Один метр сосны продавали от 800 рублей, а ели — от 1000 рублей.