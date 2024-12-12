У белгородской «Олимпии» оборудуют новую смотровую площадку

Posted 12 декабря, 09:07
Published 12 декабря, 09:07
Modified 12 декабря, 09:09
Updated 12 декабря, 09:09
Реконструкцию велолыжероллерной трассы «Олимпия» в Белгороде начали в феврале 2023 года. Тестовое открытие уже модернизированного участка трассы пройдёт зимой 2025 года, в этом сезоне. Также на брифинге, посвящённому вопросам работ на «Олимпии», министр строительства Белгородской области рассказала, что по-новому обустроят там и смотровую площадку:
«Там была смотровая площадка, если помните, все туда приходили, фотографировались, потому что открывался действительно большой обзор и очень красивая местность. Красивая природа, река, лес. Знаковое место было. Традицию мы сохраняем, <…> чтобы можно было также наблюдать ту красоту, которую видели ранее».
Саму площадку откроют только в следующем году, потому что сейчас из-за погодных условий, по словам чиновницы, её установить не могут.
Елена Семенкова, главный ландшафтный архитектор Белгорода, добавила:
«Тогда это [смотровая площадка, прим.ред.] был определённо насыпанный холмик. Причём насыпанный по инициативе жителей. Я думаю, тут будет проектное решение, которое мы покажем жителям и они его оценят. Проект смотровой площадки будет вынесен на обсуждение горожан».
Также при строительстве нового участка большая площадь лесного насаждения попала под вырубку, что белгородцы не оценили, когда увидели количество срубленных деревьев. На брифинге ответили на вопросы и по этой ситуации. По словам чиновников, всё было сделано в рамках закона, рекомендаций и итогов подеревного осмотра.