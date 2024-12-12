У белгородской «Олимпии» оборудуют новую смотровую площадку

Также при строительстве нового участка большая площадь лесного насаждения попала под вырубку, что белгородцы не оценили, когда увидели количество срубленных деревьев. На брифинге ответили на вопросы и по этой ситуации. По словам чиновников, всё было сделано в рамках закона, рекомендаций и итогов подеревного осмотра.