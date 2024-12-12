Третьяковская галерея запустила международную культурную акцию

Posted 12 декабря, 14:45
Published 12 декабря, 14:45
Modified 12 декабря, 14:45
Updated 12 декабря, 14:45
ВТБ совместно с Государственной Третьяковской галереей запустил акцию, посвящённую открытию нового корпуса музея на Кадашевской набережной в Москве и выставке «Передвижники». В рамках инициативы 1 000 памятных открыток будет направлено в 500 ведущих художественных галерей и крупнейших музеев из 52 стран, а также в 500 СМИ, представляющих 107 государств. Акция призвана подчеркнуть важность культурного диалога между Россией и международным сообществом.
Третьяковская галерея, как главный музей национального искусства России, известна своим уникальным вкладом в мировую культуру. Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ, отметила:
«Мы гордимся талантом русских художников, которые формируют национальную идентичность и вносят значительный вклад в мировое наследие. Поддерживая проекты, популяризирующие культуру, мы делаем её доступнее для широкой аудитории. В предновогодний период мы делимся этим проектом с коллегами по всему миру, приглашая их в новый корпус Третьяковской галереи — настоящую сокровищницу национального искусства».
Инициатива отражает миссию передвижников XIX века, стремившихся сделать искусство доступным для всех. Тогда, устраивая выставки по всей России, они разрушали социальные и географические барьеры. Современный проект расширяет их идеи до международного уровня. Памятные открытки, созданные в рамках акции, символизируют искусство как универсальный язык общения и способствуют культурному обмену.
Иллюстратор Анна Васильева, известная своими работами для детских книг и театральных афиш, стала автором памятной открытки. Её работы уже удостаивались внимания на международной премии World Illustration Awards в 2021 году. На открытке показано расположение нового корпуса музея на карте района Якиманка, где находится большинство филиалов Третьяковской галереи. Этот сувенир станет для посетителей памятным напоминанием о выставке и историческом событии — открытии нового здания, строительство которого длилось почти два десятилетия.
Выставка «Передвижники», главный культурный проект 2024 года для Третьяковской галереи, продолжает просветительскую традицию, заложенную Товариществом передвижных художественных выставок. За 50 лет деятельности оно охватило десятки городов Российской империи, формируя художественный вкус и интерес к искусству у широкой аудитории.
«Черпая вдохновение в идеях передвижников, мы расширяем границы нашей аудитории. Мы приглашаем посетителей из России и всего мира посетить эту выставку в новом здании Третьяковской галереи», — поделилась куратор проекта Татьяна Юденкова.