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Posted 12 декабря, 14:45

Published 12 декабря, 14:45

Modified 12 декабря, 14:45

Updated 12 декабря, 14:45

Третьяковская галерея запустила международную культурную акцию

Третьяковская галерея запустила международную культурную акцию

12 декабря 2024, 14:45
Фото: ВТБ.
Сюжет
Сотрудничество
ВТБ и Третьяковская галерея запустили акцию в честь выставки «Передвижники» и открытия нового корпуса музея. Тысяча памятных открыток отправится в ведущие галереи и СМИ 107 стран, символизируя значение культурного диалога и роли искусства как универсального языка общения.

ВТБ совместно с Государственной Третьяковской галереей запустил акцию, посвящённую открытию нового корпуса музея на Кадашевской набережной в Москве и выставке «Передвижники». В рамках инициативы 1 000 памятных открыток будет направлено в 500 ведущих художественных галерей и крупнейших музеев из 52 стран, а также в 500 СМИ, представляющих 107 государств. Акция призвана подчеркнуть важность культурного диалога между Россией и международным сообществом.

Символ культурного диалога

Третьяковская галерея, как главный музей национального искусства России, известна своим уникальным вкладом в мировую культуру. Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ, отметила:

«Мы гордимся талантом русских художников, которые формируют национальную идентичность и вносят значительный вклад в мировое наследие. Поддерживая проекты, популяризирующие культуру, мы делаем её доступнее для широкой аудитории. В предновогодний период мы делимся этим проектом с коллегами по всему миру, приглашая их в новый корпус Третьяковской галереи — настоящую сокровищницу национального искусства».

Продолжение традиций передвижников

Инициатива отражает миссию передвижников XIX века, стремившихся сделать искусство доступным для всех. Тогда, устраивая выставки по всей России, они разрушали социальные и географические барьеры. Современный проект расширяет их идеи до международного уровня. Памятные открытки, созданные в рамках акции, символизируют искусство как универсальный язык общения и способствуют культурному обмену.

Фото: ВТБ

Уникальная открытка

Иллюстратор Анна Васильева, известная своими работами для детских книг и театральных афиш, стала автором памятной открытки. Её работы уже удостаивались внимания на международной премии World Illustration Awards в 2021 году. На открытке показано расположение нового корпуса музея на карте района Якиманка, где находится большинство филиалов Третьяковской галереи. Этот сувенир станет для посетителей памятным напоминанием о выставке и историческом событии — открытии нового здания, строительство которого длилось почти два десятилетия.

Центральный проект года

Выставка «Передвижники», главный культурный проект 2024 года для Третьяковской галереи, продолжает просветительскую традицию, заложенную Товариществом передвижных художественных выставок. За 50 лет деятельности оно охватило десятки городов Российской империи, формируя художественный вкус и интерес к искусству у широкой аудитории.

«Черпая вдохновение в идеях передвижников, мы расширяем границы нашей аудитории. Мы приглашаем посетителей из России и всего мира посетить эту выставку в новом здании Третьяковской галереи», — поделилась куратор проекта Татьяна Юденкова.
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#Анна Селищева#Общество#Экономика#Россия#ВТБ#Третьяковская галерея#Сотрудничество
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