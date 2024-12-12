Третьяковская галерея запустила международную культурную акцию

Иллюстратор Анна Васильева, известная своими работами для детских книг и театральных афиш, стала автором памятной открытки. Её работы уже удостаивались внимания на международной премии World Illustration Awards в 2021 году. На открытке показано расположение нового корпуса музея на карте района Якиманка, где находится большинство филиалов Третьяковской галереи. Этот сувенир станет для посетителей памятным напоминанием о выставке и историческом событии — открытии нового здания, строительство которого длилось почти два десятилетия.