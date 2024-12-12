Суд озвучил приговор экс-мэру Старого Оскола Сергиенко после апелляции

Posted 12 декабря, 08:44
Published 12 декабря, 08:44
Modified 12 декабря, 08:46
Updated 12 декабря, 08:46
Александра Сергиенко задержали в марте 2023 года. Его обвинили в семи коррупционных эпизодах: следствие установило, что Сергиенко получал взятки в виде денег, имущества и услуг имущественного характера.
За покровительство коммерческим организациям, выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию строительных объектов, в том числе гос- и нацпроектов, он получил более 30 млн рублей.
Против Сергиенко возбудили уголовное дело за коррупцию (ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), хотя сам чиновник своей вины не признал и в последнем слове говорил об абсурдности предъявленных обвинений. Все детали истории собраны в сюжете Бел.Ру «Дело Александра Сергиенко».
Поданная после оглашения приговора апелляция не помогла. Бывшего главу администрации Старооскольского округа признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Сергиенко приговорили к 11 годам и 9 месяцам тюрьмы, штрафу в размере 19,5 млн рублей и лишению права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок 9 лет и 6 месяцев.
Напомним, что в августе Свердловский районный суд Белгорода приговорил Сергиенко к 12 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей.