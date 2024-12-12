Суд озвучил приговор экс-мэру Старого Оскола Сергиенко после апелляции

Против Сергиенко возбудили уголовное дело за коррупцию (ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), хотя сам чиновник своей вины не признал и в последнем слове говорил об абсурдности предъявленных обвинений. Все детали истории собраны в сюжете Бел.Ру «Дело Александра Сергиенко».