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Posted 12 декабря, 08:44

Published 12 декабря, 08:44

Modified 12 декабря, 08:46

Updated 12 декабря, 08:46

Александр Сергиенко

Суд озвучил приговор экс-мэру Старого Оскола Сергиенко после апелляции

12 декабря 2024, 08:44
Фото: Совет муниципальных образований Белгородской области. Александр Сергиенко
Сюжет
Уголовное дело
Судебная эпопея длиной в почти два года получила продолжение. Апелляционный суд огласил приговор бывшему мэру Старого Оскола Александру Сергиенко. За взяточничество ему назначили 11 лет и 9 месяцев тюрьмы и штраф 19,5 млн рублей.

Александра Сергиенко задержали в марте 2023 года. Его обвинили в семи коррупционных эпизодах: следствие установило, что Сергиенко получал взятки в виде денег, имущества и услуг имущественного характера.

За покровительство коммерческим организациям, выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию строительных объектов, в том числе гос- и нацпроектов, он получил более 30 млн рублей.

Против Сергиенко возбудили уголовное дело за коррупцию (ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), хотя сам чиновник своей вины не признал и в последнем слове говорил об абсурдности предъявленных обвинений. Все детали истории собраны в сюжете Бел.Ру «Дело Александра Сергиенко».

Поданная после оглашения приговора апелляция не помогла. Бывшего главу администрации Старооскольского округа признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Сергиенко приговорили к 11 годам и 9 месяцам тюрьмы, штрафу в размере 19,5 млн рублей и лишению права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок 9 лет и 6 месяцев.

Напомним, что в августе Свердловский районный суд Белгорода приговорил Сергиенко к 12 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей.

В Белгороде начали рассматривать апелляцию по делу о взятках Сергиенко
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