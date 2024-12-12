Стало известно, на сколько вырастет пенсия некоторых россиян в 2025 году

Posted 12 декабря, 10:36
Published 12 декабря, 10:36
Modified 12 декабря, 10:36
Updated 12 декабря, 10:36
Индексация пенсий работающих пенсионеров в 2025 году произойдёт на 7,3%.
«Предполагаемый коэффициент инфляции, а следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчёт индексации будет производиться исходя из суммы в 36 351,59 руб. (то есть с учётом всех индексаций)», — рассказали в СФР.
В СФР пояснили, что пенсия вырастет на 2653,11 рубля в месяц от суммы с учётом всех предыдущих индексаций. В случае увольнение пенсионера с работы, помимо индексации, он получит повышение к пенсии.
«Максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы», — уточнили в пресс-службе.
В настоящее время средняя пенсия составляет 22 376 рублей, а вырастет к концу 2025 года до 24 059 рублей.