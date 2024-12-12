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Posted 12 декабря, 10:36

Published 12 декабря, 10:36

Modified 12 декабря, 10:36

Updated 12 декабря, 10:36

Индексация затронет работающих пенсионеров

Стало известно, на сколько вырастет пенсия некоторых россиян в 2025 году

12 декабря 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney. Индексация затронет работающих пенсионеров

Соцфонд: индексация пенсий работающих граждан в 2025 году составит 7,3%

Сюжет
Пенсия
Перерасчёт затронет работающих пенсионеров. В среднем пенсия вырастет примерно на 2,6 тысячи рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Соцфонд России.

Индексация пенсий работающих пенсионеров в 2025 году произойдёт на 7,3%.

«Предполагаемый коэффициент инфляции, а следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчёт индексации будет производиться исходя из суммы в 36 351,59 руб. (то есть с учётом всех индексаций)», — рассказали в СФР.

В СФР пояснили, что пенсия вырастет на 2653,11 рубля в месяц от суммы с учётом всех предыдущих индексаций. В случае увольнение пенсионера с работы, помимо индексации, он получит повышение к пенсии.

«Максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время средняя пенсия составляет 22 376 рублей, а вырастет к концу 2025 года до 24 059 рублей.

Индексация пенсий в 2025 году: что ждет пенсионеров
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Индексация#Пенсия#Россия#Индексация пенсий#СФР
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