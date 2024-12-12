Сохранят ли зарплату белгородским педагогам допобразования?

Добавим, что речь идёт о педагогах приграничья, которые переживают за свою заработную плату, поскольку детей в их классах становится всё меньше — родители принимают решение увезти их подальше от обстрелов. Однако переживать не стоит: зарплата не зависит от количества учеников, а с 1 января 2024 года её оставят на прежнем уровне.