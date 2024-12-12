Сохранят ли зарплату белгородским педагогам допобразования?

Posted 12 декабря, 11:22
Published 12 декабря, 11:22
Modified 12 декабря, 11:22
Updated 12 декабря, 11:22
Житель Белгородской области поинтересовался, сохраняется ли у педагогов дополнительного образования заработная плата, как это происходит у обычных учителей. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, такая мера поддержки распространяется и на них.
«Распространяется, но при сохранении нагрузки. То есть, если часов останется столько же, то зарплата сохранится, если же их станет больше или меньше, то будет меняться и заработная плата», — пояснил глава региона.
Также губернатор добавил, что количество обучаемых детей никак не влияет на часы: можно обучать и одного ребёнка. Если же педагогам нужна какая-либо помощь, обращаться можно к министру образования региона Андрею Милёхину.
Добавим, что речь идёт о педагогах приграничья, которые переживают за свою заработную плату, поскольку детей в их классах становится всё меньше — родители принимают решение увезти их подальше от обстрелов. Однако переживать не стоит: зарплата не зависит от количества учеников, а с 1 января 2024 года её оставят на прежнем уровне.