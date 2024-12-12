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Posted 12 декабря, 11:22

Published 12 декабря, 11:22

Modified 12 декабря, 11:22

Updated 12 декабря, 11:22

Педагогам допобразования тоже могут сохранить зарплату

Сохранят ли зарплату белгородским педагогам допобразования?

12 декабря 2024, 11:22
Фото: 1MI. Педагогам допобразования тоже могут сохранить зарплату

Белгородским педагогам допобразования разъяснили ситуацию с зарплатой

Сюжет
Образование
Зарплату педагогам школ и дополнительного образования сохранят на прежнем уровне, если не изменится их количество наработанных часов. При этом размер класса никак не повлияет на выплаты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Житель Белгородской области поинтересовался, сохраняется ли у педагогов дополнительного образования заработная плата, как это происходит у обычных учителей. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, такая мера поддержки распространяется и на них.

«Распространяется, но при сохранении нагрузки. То есть, если часов останется столько же, то зарплата сохранится, если же их станет больше или меньше, то будет меняться и заработная плата», — пояснил глава региона.

Также губернатор добавил, что количество обучаемых детей никак не влияет на часы: можно обучать и одного ребёнка. Если же педагогам нужна какая-либо помощь, обращаться можно к министру образования региона Андрею Милёхину.

Добавим, что речь идёт о педагогах приграничья, которые переживают за свою заработную плату, поскольку детей в их классах становится всё меньше — родители принимают решение увезти их подальше от обстрелов. Однако переживать не стоит: зарплата не зависит от количества учеников, а с 1 января 2024 года её оставят на прежнем уровне.

Педагоги из белгородского приграничья боятся остаться без зарплаты
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