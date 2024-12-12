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Posted 12 декабря, 11:04

Published 12 декабря, 11:04

Modified 12 декабря, 11:04

Updated 12 декабря, 11:04

Белгородцы недовольны пробками в Северном после изменений

«Сколько бензина „спалила“»: белгородцы не могут привыкнуть к новой дороге в Северном

12 декабря 2024, 11:04
Фото: 1MI. Белгородцы недовольны пробками в Северном после изменений

Белгородцы продолжают жаловаться на новую развилку в Северном

Сюжет
Дороги
Если ранее жалобы поступали из-за ремонта этой дороги, то теперь — из-за движения по ней. По словам жителей, в пробке они стали стоять гораздо дольше.

Недавно в посёлке Северный Белгородского района закончили строительство новой развязки и установили на ней светофор. Власти отмечали, что такое нововведение поможет движению — там же сделали выделенную полосу для автобусов.

Однако жителей такие изменения не радуют: одна автомобилистка отметила, что раньше проезжала участок дороги с кольцом менее чем за минуту, а теперь вынуждена стоять на нём по 17 минут.

«Представьте, сколько бензина я „спалила“. Когда было кольцо, никогда больше 40 секунд я его не проезжала. Пыталась дотянуть до минуты — никогда. Ну почему так происходит? Перепланировка была заявлена как спасение от пробок. Сказать, что некрасиво — это мягко ещё сказать. Когда прекратится поток вранья? Я даже не могу предположить, что стало лучше. Муж выезжает на работу в семь утра в сторону города — и уже пробка. Необходимо срочно наладить работу светофоров. Приоритет должен быть распределён на все стороны проезда», — написала в Сети жительница.

На жалобы белгородцев ответил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. Он объяснил, что в настоящее время анализируется ситуация, чтобы в дальнейшем можно было откорректировать работу светофора.

Добавим, что ещё до размещения светофора белгородцев возмущала большая пробка, которая появляется на дороге от Северного к городу ежедневно. Ранее заторы образовывались из-за ремонта, а теперь — из-за изменений движения.

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