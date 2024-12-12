Штрафы вырастут, а скидка уменьшится. Как изменится жизнь водителей с января?

Со следующего года до 1,5 тысячи рублей увеличатся штрафы за непристёгнутый ремень и за проезд на красный свет светофора. В случае, если нарушение будет систематическим, нарушителю придётся заплатить уже 7,5 тысячи рублей. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит штраф в 45 тысяч рублей.