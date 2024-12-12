Штрафы вырастут, а скидка уменьшится. Как изменится жизнь водителей с января?

Posted 12 декабря, 12:12
Published 12 декабря, 12:12
Modified 12 декабря, 13:14
Updated 12 декабря, 13:14
Со следующего года до 1,5 тысячи рублей увеличатся штрафы за непристёгнутый ремень и за проезд на красный свет светофора. В случае, если нарушение будет систематическим, нарушителю придётся заплатить уже 7,5 тысячи рублей. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит штраф в 45 тысяч рублей.
От 750 рублей до 7,5 тысячи рублей придётся заплатить за превышение скорости. При этом в настоящее время эти же суммы варьируются от 500 рублей до 5 тысяч.
Увеличатся штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, а также за игнорирование дорожных знаков и отказ от медосвидетельствования. За неправильную остановку или стоянку теперь нужно будет заплатить 2250 рублей вместо 1500.
Кроме того, сумма штрафа за неправильное расположение автомобиля на дороге, движение по обочинам или пересечение пешеходных и транспортных колонн тоже вырастет до 2250 рублей.
Скидка на штрафы теперь будет действовать в течение 30 дней вместо 20 с момента получения постановления, но её размер снизится с 50% до 25%.
О планируемом повышении штрафов стало известно пару дней назад.