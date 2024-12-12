bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 12:12

Published 12 декабря, 12:12

Modified 12 декабря, 13:14

Updated 12 декабря, 13:14

Штрафы за нарушение ПДД в 2025 году вырастут

Штрафы вырастут, а скидка уменьшится. Как изменится жизнь водителей с января?

12 декабря 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney. Штрафы за нарушение ПДД в 2025 году вырастут

Госдума увеличила штрафы за нарушения ПДД и снизила скидку на их оплату

Депутаты приняли решение о внесении поправок, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Они коснутся штрафов за нарушения ПДД, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Со следующего года до 1,5 тысячи рублей увеличатся штрафы за непристёгнутый ремень и за проезд на красный свет светофора. В случае, если нарушение будет систематическим, нарушителю придётся заплатить уже 7,5 тысячи рублей. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит штраф в 45 тысяч рублей.

От 750 рублей до 7,5 тысячи рублей придётся заплатить за превышение скорости. При этом в настоящее время эти же суммы варьируются от 500 рублей до 5 тысяч.

Увеличатся штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, а также за игнорирование дорожных знаков и отказ от медосвидетельствования. За неправильную остановку или стоянку теперь нужно будет заплатить 2250 рублей вместо 1500.

Кроме того, сумма штрафа за неправильное расположение автомобиля на дороге, движение по обочинам или пересечение пешеходных и транспортных колонн тоже вырастет до 2250 рублей.

Скидка на штрафы теперь будет действовать в течение 30 дней вместо 20 с момента получения постановления, но её размер снизится с 50% до 25%.

О планируемом повышении штрафов стало известно пару дней назад.

Штрафы за нарушение ПДД хотят серьёзно увеличить с 1 января
Узнать подробнее
Читайте также:
«Выгул собак запрещён»: где гулять с животными и как не получить штраф в 30 тысячОсуждённому за взятки экс-начальнику ж/д станции в Белгороде заменили штраф на срок«Люди падали»: водитель автобуса в Белгороде долихачился до штрафа
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Штрафы#Россия#Штрафы пдд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика