«РЖД» и Wildberries будут развивать цифровые сервисы для пассажиров

Posted 12 декабря, 15:55
Published 12 декабря, 15:55
Modified 20 декабря, 16:20
Updated 20 декабря, 16:20
Подписи под документом поставили заместитель генерального директора Иван Колесников и директор по связям с государственными органами Объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Этин.
Основная цель заключенного соглашения — повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, а также развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов.
Так, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере внутреннего и въездного туризма. С этой целью для повышения качества клиентских услуг компании планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт. Также планируется совместно популяризировать различные туристические продукты холдинга «РЖД» и другие небилетные железнодорожные сервисы (например, круизные поезда, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd и т. д.).
«Мы стремимся максимально упростить доступ пассажиров к билетному контенту, сократить время на оформление проездных документов, расширить способы их оплаты. Соглашение о сотрудничестве с Wildberries предусматривает интеграцию цифрового сервиса по реализации железнодорожных билетов в цифровую платформу маркетплейса», — сказал Иван Колесников.
Взаимодействие с Wildberries планируется осуществлять через мультимодальную цифровую платформу «Инновационная мобильность». Интеграция будет происходить посредством API-подключения, билеты на поезда и сопутствующий контент пользователи маркетплейса смогут оформлять непосредственно через интерфейс Wildberries.
«Уверен, что соглашение будет способствовать развитию сервиса организации путешествий Wildberries Travel и расширению тех возможностей, которые предлагает пассажирам РЖД», — подчеркнул Евгений Этин.