РЭО инвестирует 3,4 млрд рублей в создание предприятия в Нижегородской области

По словам Дениса Буцаева, для жителей южной части Нижегородской области новый проект имеет большое значение. Местные власти заинтересованы в развитии системы обращения с отходами, так как это положительно влияет на качество жизни населения. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что регион находится на верхних строчках «Зеленого рейтинга» РЭО. Сейчас на территории области идет активная подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса, что доказывает ответственное исполнение дорожной карты по реализации инфраструктуры. «Мы, со своей стороны, предоставим льготное финансирование в размере 3,4 млрд рублей на реализацию проекта. Это произойдет до конца года — решение о выпуске облигаций в ЦБ уже зарегистрировано», — заключил глава РЭО.