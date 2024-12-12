РЭО инвестирует 3,4 млрд рублей в создание предприятия в Нижегородской области

Posted 12 декабря, 16:46
Published 12 декабря, 16:46
Modified 12 декабря, 16:46
Updated 12 декабря, 16:46
По словам Дениса Буцаева, для жителей южной части Нижегородской области новый проект имеет большое значение. Местные власти заинтересованы в развитии системы обращения с отходами, так как это положительно влияет на качество жизни населения. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что регион находится на верхних строчках «Зеленого рейтинга» РЭО. Сейчас на территории области идет активная подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса, что доказывает ответственное исполнение дорожной карты по реализации инфраструктуры. «Мы, со своей стороны, предоставим льготное финансирование в размере 3,4 млрд рублей на реализацию проекта. Это произойдет до конца года — решение о выпуске облигаций в ЦБ уже зарегистрировано», — заключил глава РЭО.
Современный комплекс по сортировке мусора расположится на территории Арзамасского округа. Ежегодная проектная мощность сортировки (обработки) на нем составит 160 тысяч тонн, утилизации — 50 тысяч тонн, захоронения — 115 тысяч тонн. В текущем году регион получит финансирование на первую очередь строительства объекта со стороны РЭО. Об этом пишет newsnn.ru.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, строительство таких комплексов отвечает задачам, поставленным президентом России в сфере обращения с ТКО. Благодаря данным решениям за счет ликвидации устаревших мест накопления отходов улучшается экологическая обстановка. Кроме того, они помогают развитию экономики замкнутого цикла. Работа Российского экологического оператора в этом направлении имеет для всей страны большое значение и способствует выстраиванию эффективной системы обращения с ТКО.