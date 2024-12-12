«Похож на степь»: почему в белгородском парке Дуба нет дубов? Отвечает губернатор

Posted 12 декабря, 07:16
Published 12 декабря, 07:16
Modified 12 декабря, 07:16
Updated 12 декабря, 07:16
К чиновнику обратился местный житель с просьбой объяснить, почему в парке Дуба практически нет дубов. Маленькие саженцы есть по периметру и вдоль дорожек. Он поинтересовался: почему здесь нельзя разбить настоящий дубовый лес?
«Парк совсем не похож на парк, больше напоминает степь», — написал мужчина в соцсетях.
Вячеслав Гладков согласился, что сейчас парк Дуба — это поле, которое регулярно косится. Но, похоже, так и останется, потому что пространство является частной собственностью. Власти просто не могут там «хозяйничать».
«По-моему, несколько лет назад оно [пространство] было продано в частную собственность. Оно является ни муниципальной, ни государственной. Поэтому по определению мы разбить там парк не можем. Мы на это не имеем права. Поэтому занимаемся развитием других общественных пространств», — объяснил губернатор.
Но это не единственная причина, почему парк находится в таком плачевном состоянии. Практически сразу после открытия треть высаженных деревьев здесь просто не проросла. Почему так произошло — объяснили в администрации Белгородского района.