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Posted 12 декабря, 07:16

Published 12 декабря, 07:16

Modified 12 декабря, 07:16

Updated 12 декабря, 07:16

Парк дуба в Дубовом

«Похож на степь»: почему в белгородском парке Дуба нет дубов? Отвечает губернатор

12 декабря 2024, 07:16
Фото: bel.ru. Парк дуба в Дубовом

Гладков объяснил, почему не получится привести в порядок белгородский парк Дуба

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Новости Белгорода
В Белгороде активно занимаются обустройством общественных пространств. Но не всех. Обошли стороной власти парк Дуба в Дубовом, из-за чего он стал больше напоминать степь. Причину объяснил губернатор.

К чиновнику обратился местный житель с просьбой объяснить, почему в парке Дуба практически нет дубов. Маленькие саженцы есть по периметру и вдоль дорожек. Он поинтересовался: почему здесь нельзя разбить настоящий дубовый лес?

«Парк совсем не похож на парк, больше напоминает степь», — написал мужчина в соцсетях.

Вячеслав Гладков согласился, что сейчас парк Дуба — это поле, которое регулярно косится. Но, похоже, так и останется, потому что пространство является частной собственностью. Власти просто не могут там «хозяйничать».

«По-моему, несколько лет назад оно [пространство] было продано в частную собственность. Оно является ни муниципальной, ни государственной. Поэтому по определению мы разбить там парк не можем. Мы на это не имеем права. Поэтому занимаемся развитием других общественных пространств», — объяснил губернатор.

Но это не единственная причина, почему парк находится в таком плачевном состоянии. Практически сразу после открытия треть высаженных деревьев здесь просто не проросла. Почему так произошло — объяснили в администрации Белгородского района.

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