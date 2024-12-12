Почему журналиста Бел.Ру не пустили на комиссию по выборам мэра? Ответ администрации

В мэрии Белгорода же заявили, что члены конкурсной комиссии независимы от органов государственной власти и местного самоуправления, поэтому сами вправе решать, кто может присутствовать на мероприятии. Однако власти отметили, что на январский этап пригласят всех СМИ, «которые получат аккредитацию».