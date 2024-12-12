Почему журналиста Бел.Ру не пустили на комиссию по выборам мэра? Ответ администрации

Posted 12 декабря, 08:02
Published 12 декабря, 08:02
Modified 12 декабря, 08:02
Updated 12 декабря, 08:02
Вчера, 11 декабря, состоялся второй этап конкурса на пост мэра Белгорода. Однако на это мероприятие пустили только бюджетное издание СМИ — «Белгород-медиа». Пускать журналиста Бел.Ру сотрудники администрации отказались, о чём редакция написала на своих страницах в социальных сетях.
Среди белгородцев нашлись те, кого такой факт возмутил. Они поинтересовались в Сети, по какой причине корреспондента не пустили на место.
«Господа из администрации, а что произошло на комиссии по выборам мэра? Почему не пустили представителя одного сетевого издания? Или на территории здания администрации города не действует Конституция РФ и права журналистов?» — задал вопрос житель.
В мэрии Белгорода же заявили, что члены конкурсной комиссии независимы от органов государственной власти и местного самоуправления, поэтому сами вправе решать, кто может присутствовать на мероприятии. Однако власти отметили, что на январский этап пригласят всех СМИ, «которые получат аккредитацию».
«Конкурсная комиссия в пределах своей компетенции независима от органов государственной власти и органов местного самоуправления. Председатель конкурсной комиссии представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями (в том числе средствами массовой информации и их представителями) и гражданами. <…> Итоги конкурса на замещение должности главы администрации (мэра) города Белгорода будут рассмотрены на сессии Белгородского городского совета, которая запланирована на 17 января 2025 года. К участию в заседании обязательно будут приглашены все представители СМИ, которые получат аккредитацию», — написали сотрудники администрации.
Добавим, что на третий этап прошли все трое кандидатов в мэры: действующий глава Валентин Демидов, а также Максим Малютин и Сергей Веселов. Ещё на первом этапе из гонки выбыли два кандидата.