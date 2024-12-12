ООО «БАС»: Поддержка эксплуатантов необходима для развития отрасли

На данный момент ООО «БАС» разработало и протестировало около двадцати наиболее популярных сценариев использования, а в следующем году планируется добавить еще не менее 20. В течение пяти лет их число должно вырасти до 200. Дроны уже успешно применяются в сельском и лесном хозяйствах, в строительстве, а также для проведения поисково-спасательных операций. Они эффективны в доставке малогабаритных грузов, уменьшая время транспортировки вдвое и снижая затраты в шесть раз. Беспилотники также используются для мониторинга незаконных свалок.