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Posted 12 декабря, 07:30

Published 12 декабря, 07:30

Modified 12 декабря, 07:30

Updated 12 декабря, 07:30

ООО «БАС»: Поддержка эксплуатантов необходима для развития отрасли

ООО «БАС»: Поддержка эксплуатантов необходима для развития отрасли

12 декабря 2024, 07:30
Фото: пресс-служба НТИ.
В России основное внимание в развитии отрасли беспилотных авиационных систем сосредоточено на поддержке производителей технологий. Это позволило предприятиям оперативно освоить выпуск высококачественных дронов, многие из которых уже серийно производятся.

По информации Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), реализация соответствующего национального проекта начинает приносить результаты. Однако сейчас важно сфокусироваться на развитии рынка услуг, который формирует спрос, пишет newizv.ru.

В текущем году все 74 российские компании-эксплуатанты получили единственную меру поддержки — субсидирование летного часа. По мнению специалистов, для более широкого распространения беспилотных авиационных систем (БАС) следует развивать поддержку в различных сферах.

Алексей Варятченко, гендиректор ООО «БАС», подчеркивает, что сегодня необходимо поддерживать эксплуатантов, чтобы они могли предлагать свои услуги по конкурентоспособным ценам. Он считает, что сценарии использования беспилотников могут быть быстро адаптированы под конкретные нужды отрасли.

На данный момент ООО «БАС» разработало и протестировало около двадцати наиболее популярных сценариев использования, а в следующем году планируется добавить еще не менее 20. В течение пяти лет их число должно вырасти до 200. Дроны уже успешно применяются в сельском и лесном хозяйствах, в строительстве, а также для проведения поисково-спасательных операций. Они эффективны в доставке малогабаритных грузов, уменьшая время транспортировки вдвое и снижая затраты в шесть раз. Беспилотники также используются для мониторинга незаконных свалок.

По мнению Варятченко, основной проблемой рынка БАС является недостаточность заказов.

Профессиональное сообщество отрасли БАС уверено, что Россия только начинает развиваться в направлении выведения новых услуг на рынок, и меры поддержки эксплуатантов следует расширять. Алексей Варятченко считает, что в государственном гражданском заказе необходимо сделать акцент на услугах, которые должны стать ключевым фактором и в производственном секторе БАС. Важно сохранить и развивать льготный лизинг. Для установления и расчета приемлемой цены на услуги и для заказчиков, и для эксплуатантов требуется время, в течение которого российским компаниям-эксплуатантам нужна поддержка.

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