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Posted 12 декабря, 15:05

Published 12 декабря, 15:05

Modified 12 декабря, 15:05

Updated 12 декабря, 15:05

Новые технологии от Сбера: экология и поиск людей

Новые технологии от Сбера: экология и поиск людей

12 декабря 2024, 15:05
Фото: 1MI.
На международной конференции AI Journey Сбер представил два новых направления, где технологии искусственного интеллекта и зелёные разработки помогают решать важнейшие социальные и экологические задачи.

Сохранение природного капитала и биоразнообразия

Сбер и Росзаповедцентр Минприроды России заключили соглашение о совместной разработке инновационных решений для особо охраняемых природных территорий. Их цель — поддержка экологического просвещения, сохранение биоразнообразия и продвижение ESG-повестки. Документ подписали старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская и руководитель Росзаповедцентра Дарья Мацук.

Партнёры планируют внедрять цифровые технологии для анализа состояния экосистем, исследовать влияние различных факторов на биологическое разнообразие и стимулировать развитие зелёных технологий. Особое внимание уделено созданию конкурсов и инициатив для стартапов, занимающихся экологическими инновациями.

Татьяна Липская отметила:

«У России самая большая площадь особо охраняемых природных территорий — около 13 тыс. Природные заповедники — это не только наше национальное достояние, но и большая ответственность. Совместная работа с Росзаповедцентром поможет нам привлечь общественное внимание к сохранению редких видов, а также внедрить передовые разработки в сфере экологии и туризма.»

Дарья Мацук добавила:

«Сотрудничество с Сбером позволит вывести на новый уровень процессы изучения уникальных природных комплексов, развития экологического просвещения и добровольчества, а также подготовки кадров для работы на особо охраняемых территориях.»

ПриродаПрирода
Природа. Фото: 1MI

Искусственный интеллект в поисковых операциях

Ещё одной важной инициативой стал проект, в рамках которого AI-решения помогут волонтёрам поисково-спасательных отрядов находить людей в природной среде. Соглашение о сотрудничестве подписали СберСтрахование жизни и АНО «Центр Поиска Пропавших Людей».

Используемые технологии включают автоматический анализ фотоснимков местности, что ускоряет обнаружение пропавших людей, а также системы для упрощённого обмена информацией между спасателями.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка и генеральный директор СберСтрахования жизни, прокомментировал:

«AI позволяет нам улучшать процессы как в страховании, так и в поисковых операциях. Мы уверены, что наше партнёрство с Центром Поиска Пропавших Людей сделает поиск пропавших более эффективным, а также увеличит шансы на спасение жизней.»

Григорий Сергеев, директор АНО «Центр Поиска Пропавших Людей», подчеркнул важность таких технологий:

«AI-решения помогают существенно ускорить и повысить качество поиска пропавших. Автоматизация анализа снимков и современные системы взаимодействия спасателей создают более безопасное будущее для нашей работы.»

Поиск людейПоиск людей
Поиск людей. Фото: 1MI
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