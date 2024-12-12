Новые технологии от Сбера: экология и поиск людей

Posted 12 декабря, 15:05
Published 12 декабря, 15:05
Modified 12 декабря, 15:05
Updated 12 декабря, 15:05
Сохранение природного капитала и биоразнообразия
Сбер и Росзаповедцентр Минприроды России заключили соглашение о совместной разработке инновационных решений для особо охраняемых природных территорий. Их цель — поддержка экологического просвещения, сохранение биоразнообразия и продвижение ESG-повестки. Документ подписали старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская и руководитель Росзаповедцентра Дарья Мацук.
Партнёры планируют внедрять цифровые технологии для анализа состояния экосистем, исследовать влияние различных факторов на биологическое разнообразие и стимулировать развитие зелёных технологий. Особое внимание уделено созданию конкурсов и инициатив для стартапов, занимающихся экологическими инновациями.
Татьяна Липская отметила:
«У России самая большая площадь особо охраняемых природных территорий — около 13 тыс. Природные заповедники — это не только наше национальное достояние, но и большая ответственность. Совместная работа с Росзаповедцентром поможет нам привлечь общественное внимание к сохранению редких видов, а также внедрить передовые разработки в сфере экологии и туризма.»
Дарья Мацук добавила:
«Сотрудничество с Сбером позволит вывести на новый уровень процессы изучения уникальных природных комплексов, развития экологического просвещения и добровольчества, а также подготовки кадров для работы на особо охраняемых территориях.»
Искусственный интеллект в поисковых операциях
Ещё одной важной инициативой стал проект, в рамках которого AI-решения помогут волонтёрам поисково-спасательных отрядов находить людей в природной среде. Соглашение о сотрудничестве подписали СберСтрахование жизни и АНО «Центр Поиска Пропавших Людей».
Используемые технологии включают автоматический анализ фотоснимков местности, что ускоряет обнаружение пропавших людей, а также системы для упрощённого обмена информацией между спасателями.
Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка и генеральный директор СберСтрахования жизни, прокомментировал:
«AI позволяет нам улучшать процессы как в страховании, так и в поисковых операциях. Мы уверены, что наше партнёрство с Центром Поиска Пропавших Людей сделает поиск пропавших более эффективным, а также увеличит шансы на спасение жизней.»
Григорий Сергеев, директор АНО «Центр Поиска Пропавших Людей», подчеркнул важность таких технологий:
«AI-решения помогают существенно ускорить и повысить качество поиска пропавших. Автоматизация анализа снимков и современные системы взаимодействия спасателей создают более безопасное будущее для нашей работы.»