Новые технологии от Сбера: экология и поиск людей

«У России самая большая площадь особо охраняемых природных территорий — около 13 тыс. Природные заповедники — это не только наше национальное достояние, но и большая ответственность. Совместная работа с Росзаповедцентром поможет нам привлечь общественное внимание к сохранению редких видов, а также внедрить передовые разработки в сфере экологии и туризма.»