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Posted 12 декабря, 13:07

Published 12 декабря, 13:07

Modified 12 декабря, 13:09

Updated 12 декабря, 13:09

Следы в небе после взрывов в Белгороде

Над Белгородом громко: в небе заметили следы после работы ПВО

12 декабря 2024, 13:07
Фото: bel.ru. Следы в небе после взрывов в Белгороде

В Белгороде прозвучали взрывы

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Новости Белгорода
Около 16:00 жители областного центра услышали громкий звук. Читатели Бел.Ру прислали в редакцию кадры следов в небе.

Днём четверга, 12 декабря, в Белгороде было громко. Судя по всему, сработала система противовоздушной обороны. После громкого звука в небе появилось характерное облако чёрного дыма.

Предположительно, над городом сбили украинский беспилотник. Официально ни власти, ни Министерство обороны РФ на данный момент ситуацию не комментировали. Стоит отметить, что на территории региона также не объявляли опасность атаки БПЛА.

Последний раз беспилотный аппарат сбили над Белгородом в понедельник, 9 декабря. Тогда над столицей региона сбили несколько целей.

А сводки обстрелов в Белгородской области вторые сутки обходятся не только без пострадавших, но и без повреждений.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#БПЛА
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