Над Белгородом громко: в небе заметили следы после работы ПВО

Posted 12 декабря, 13:07
Published 12 декабря, 13:07
Modified 12 декабря, 13:09
Updated 12 декабря, 13:09
Днём четверга, 12 декабря, в Белгороде было громко. Судя по всему, сработала система противовоздушной обороны. После громкого звука в небе появилось характерное облако чёрного дыма.
Предположительно, над городом сбили украинский беспилотник. Официально ни власти, ни Министерство обороны РФ на данный момент ситуацию не комментировали. Стоит отметить, что на территории региона также не объявляли опасность атаки БПЛА.
Последний раз беспилотный аппарат сбили над Белгородом в понедельник, 9 декабря. Тогда над столицей региона сбили несколько целей.
А сводки обстрелов в Белгородской области вторые сутки обходятся не только без пострадавших, но и без повреждений.