Можно ли списать ипотеку, если ваше жильё уничтожено при обстреле?

Posted 12 декабря, 07:45
Published 12 декабря, 07:45
Modified 12 декабря, 07:48
Updated 12 декабря, 07:48
Каждое оперативное совещание правительства Белгородской области начинается с доклада Елены Батановой, министра соцзащиты, о выплатах для жителей области, которые пострадали из-за обстрелов и атак беспилотников. Часто говорят и про новые миллионы, а то и миллиарды от федерального правительства на компенсации. В редакции Бел.Ру задались вопросом, как производятся выплаты белгородцам, которые потеряли жильё, находящееся в общедолевой собственности или в залоге у банка в случае ипотеки.
Журналисты Бел.Ру связались со специалистами Банка России, областным правительством и одним из банков, чтобы получить ответы по этим вопросам. Что у нас получилось — читайте дальше.
Как рассказали в Банке России, в третьем квартале 2024 года смягчили условия по 6912 кредитам белгородцев. Общий объём этой задолженности — 3 млрд рублей. Практически 45% заявок было одобрено, большая часть — по программам банков.
Больше 60% кредитов, или 4031 договор, — потребительские, но обращались жители области и с долгами по кредитным картам (2087), 268 раз обратились с автокредитом, а 457 — по ипотечным займам.
По 50 договорам предоставлены ипотечные каникулы, ещё по 57 исполнение обязательств полностью приостановлено, условия остальных ипотечных договоров изменены по собственным программам банков: могут снизить процентную ставку, увеличить срок кредита или отменить часть начисленных процентов. Однако отметим, что банки и ЦБ не ведут статистику по предоставлению льгот отдельно для пострадавших от обстрелов жителей приграничья.
«Рост заявок на реструктуризацию нарастал ежеквартально. И объяснить возросший интерес можно несколькими факторами. Во-первых, в последние годы был достаточно высокий объем кредитования, что сказалось и на динамике реструктуризации. Доход некоторых обратившихся за смягчением условий по кредитам заёмщиков повысился ниже уровня инфляции — и платить по прежним обязательствам они не могли. Есть в общей массе и те, кто обратился с повторными заявками после ранее оформленных кредитных каникул, например. Сказался, безусловно, и повышенный спрос на реструктуризацию от жителей пострадавшего приграничья. В каждом случае банки стараются идти навстречу оказавшимся в трудной жизненной ситуации заёмщикам. Это подтверждает и тот факт, что большая часть одобренных заявок — по собственным программам банков», — рассказал Бел.Ру заместитель управляющего белгородским отделением Банка России Анатолий Бережной.
Предприниматели области также обращались в кредитные организации для пересмотра условий займов. С июля по сентябрь 2024 года банки смягчили условия по 69 кредитам индивидуальных предпринимателей и по 329 кредитам субъектов малого и среднего бизнеса.
Согласно законодательству РФ, граждане имеют право на кредитные каникулы, если они попали в чрезвычайные обстоятельства, а также если их доход снизился на 30% и более по сравнению с предыдущим годом. В обоих случаях каникулы можно оформить максимум на шесть месяцев. Таким образом, в общей сложности человек может оформить каникулы на срок до 1 года.
Ещё одна возможность — кредитные каникулы по собственным программам банков. В августе 2024 года Банк России направил банкам рекомендации, по которым они могут дать человеку передышку в платежах, а по ипотечным кредитам — даже списать задолженность в случае полной утраты жилья. Банк России рекомендовал предоставлять ипотечным заёмщикам по их заявлениям каникулы до 1 года без начисления процентов, если заложенное жилье было частично разрушено и может быть восстановлено.
Также специалисты контролируют ситуацию с отказами в предоставлении кредитных каникул тем, кто потерял своё жильё. В случае появления конфликтов Банк России «включается» в переговоры.
Минстрой региона предоставляет выплаты на приобретение или строительство жилья, уже готовое жильё или деньги на его приобретение, а также восстановление жилых помещений обеспечивает ведомство с привлечением подрядчиков.
Если жилое помещение принадлежит гражданам на праве общей долевой собственности, право собственности на приобретённое или построенное за счёт выплаты жилое помещение или предоставленное в качестве компенсации за утраченное имущество оформляется одновременно на всех собственников в соответствующих долях.
При этом, если площадь, соответствующая величине каждой доли в праве собственности на жилое помещение, превышает минимальную площадь однокомнатного жилого помещения, то по заявлению собственника может быть предоставлена компенсация за утраченное имущество в форме жилого помещения, выплата на приобретение или строительство жилого помещения, исходя из размера площади жилого помещения, приходящейся на принадлежащую ему долю в праве собственности на утраченное имущество.
Если на жильё есть обременение, то в договор передачи заявителю жилого помещения включаются обязательства заявителя в течение не более чем 90 календарных дней со дня заключения этого договора обеспечить прекращение ограничений, в том числе путём их перевода на предоставленное заявителю жилое помещение и земельный участок. При этом коммерческие банки по вопросам полного погашения долга и предоставления отсрочки по выплате ипотеки руководствуются подходами, изложенными в письмах Банка России.
Полное списание долга по кредитному договору рассматривается банками в случае полной утраты жилого помещения, купленного в ипотеку, а также в других тяжёлых ситуациях, как гибель заёмщика или его супруги, супруга, присвоение одному из них I группы инвалидности.
«Вопросы, связанные с исполнением либо неисполнением обязательств по договорам, заключённым с банками, не относятся к компетенции исполнительных органов Белгородской области и разрешаются сторонами в порядке, предусмотренном договором и действующим законодательством. Рассмотрение каждого обращения осуществляется кредитными организациями в индивидуальном порядке», — уточнили в правительстве.
В ВТБ на запрос Бел.Ру рассказали, что банк готов предоставить кредитные каникулы, провести реструктуризацию и оказать другие виды помощи клиентам, которые живут не только в Белгородской, но и в соседних регионах приграничья — в Курской и Брянской областях, и которые пострадали при обстрелах и вынужденно покинули свои дома. Каждый случай рассматривается отдельно, достаточно предоставить подтверждающие документы онлайн, в офисе или через контакт-центр.
Кредитный долг погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы списывается. В индивидуальном порядке рассматривают обращения заёмщиков, у которых в результате обстрелов пострадало ипотечное жильё. Меры поддержки разрабатывают в зависимости от жизненной ситуации конкретного клиента. В отдельных случаях возможно полное погашение ипотечного кредита.
Летом 2024 года власти выпустили постановление правительства области о мерах поддержки жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания в связи с обстрелами в период СВО. Согласно документу — кто потерял «имущество первой необходимости» при условии:
Выплачивается компенсация покинувшим постоянное место проживания:
Компенсация выплачивается каждому, кто зарегистрирован в повреждённом жилье.