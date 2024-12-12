bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 07:45

Published 12 декабря, 07:45

Modified 12 декабря, 07:48

Updated 12 декабря, 07:48

Банки и власти рассказали о возможности списать ипотеку на разрушенное жильё

Можно ли списать ипотеку, если ваше жильё уничтожено при обстреле?

12 декабря 2024, 07:45
Фото: 1MI.

Банки и власти рассказали о возможности списать ипотеку на разрушенное жильё

Сюжет
Эксклюзив
Белгородцы стали чаще обращаться в банки для списания кредитов, а общие суммы компенсаций растут. Но что делают уполномоченные органы, если компенсацию должны получить за дом с обременениями или в общедолевой собственности? Редакция Бел.Ру узнала у Банка России и правительства области.

Каждое оперативное совещание правительства Белгородской области начинается с доклада Елены Батановой, министра соцзащиты, о выплатах для жителей области, которые пострадали из-за обстрелов и атак беспилотников. Часто говорят и про новые миллионы, а то и миллиарды от федерального правительства на компенсации. В редакции Бел.Ру задались вопросом, как производятся выплаты белгородцам, которые потеряли жильё, находящееся в общедолевой собственности или в залоге у банка в случае ипотеки.

Журналисты Бел.Ру связались со специалистами Банка России, областным правительством и одним из банков, чтобы получить ответы по этим вопросам. Что у нас получилось — читайте дальше.

Белгородцы стали чаще подавать заявки на реструктуризацию кредитов

Как рассказали в Банке России, в третьем квартале 2024 года смягчили условия по 6912 кредитам белгородцев. Общий объём этой задолженности — 3 млрд рублей. Практически 45% заявок было одобрено, большая часть — по программам банков.

Больше 60% кредитов, или 4031 договор, — потребительские, но обращались жители области и с долгами по кредитным картам (2087), 268 раз обратились с автокредитом, а 457 — по ипотечным займам.

По 50 договорам предоставлены ипотечные каникулы, ещё по 57 исполнение обязательств полностью приостановлено, условия остальных ипотечных договоров изменены по собственным программам банков: могут снизить процентную ставку, увеличить срок кредита или отменить часть начисленных процентов. Однако отметим, что банки и ЦБ не ведут статистику по предоставлению льгот отдельно для пострадавших от обстрелов жителей приграничья.

Белгородцы за три года смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке?
Узнать подробнее

Причины роста заявок на реструктуризацию

«Рост заявок на реструктуризацию нарастал ежеквартально. И объяснить возросший интерес можно несколькими факторами. Во-первых, в последние годы был достаточно высокий объем кредитования, что сказалось и на динамике реструктуризации. Доход некоторых обратившихся за смягчением условий по кредитам заёмщиков повысился ниже уровня инфляции — и платить по прежним обязательствам они не могли. Есть в общей массе и те, кто обратился с повторными заявками после ранее оформленных кредитных каникул, например. Сказался, безусловно, и повышенный спрос на реструктуризацию от жителей пострадавшего приграничья. В каждом случае банки стараются идти навстречу оказавшимся в трудной жизненной ситуации заёмщикам. Это подтверждает и тот факт, что большая часть одобренных заявок — по собственным программам банков», — рассказал Бел.Ру заместитель управляющего белгородским отделением Банка России Анатолий Бережной.

Предприниматели области также обращались в кредитные организации для пересмотра условий займов. С июля по сентябрь 2024 года банки смягчили условия по 69 кредитам индивидуальных предпринимателей и по 329 кредитам субъектов малого и среднего бизнеса.

Согласно законодательству РФ, граждане имеют право на кредитные каникулы, если они попали в чрезвычайные обстоятельства, а также если их доход снизился на 30% и более по сравнению с предыдущим годом. В обоих случаях каникулы можно оформить максимум на шесть месяцев. Таким образом, в общей сложности человек может оформить каникулы на срок до 1 года.

Ещё одна возможность — кредитные каникулы по собственным программам банков. В августе 2024 года Банк России направил банкам рекомендации, по которым они могут дать человеку передышку в платежах, а по ипотечным кредитам — даже списать задолженность в случае полной утраты жилья. Банк России рекомендовал предоставлять ипотечным заёмщикам по их заявлениям каникулы до 1 года без начисления процентов, если заложенное жилье было частично разрушено и может быть восстановлено.

Также специалисты контролируют ситуацию с отказами в предоставлении кредитных каникул тем, кто потерял своё жильё. В случае появления конфликтов Банк России «включается» в переговоры.

Управление по выплатам пострадавшим может появиться в Белгородской области
Узнать подробнее

Что рассказали в правительстве Белгородской области?

Минстрой региона предоставляет выплаты на приобретение или строительство жилья, уже готовое жильё или деньги на его приобретение, а также восстановление жилых помещений обеспечивает ведомство с привлечением подрядчиков.

Если жилое помещение принадлежит гражданам на праве общей долевой собственности, право собственности на приобретённое или построенное за счёт выплаты жилое помещение или предоставленное в качестве компенсации за утраченное имущество оформляется одновременно на всех собственников в соответствующих долях.
При этом, если площадь, соответствующая величине каждой доли в праве собственности на жилое помещение, превышает минимальную площадь однокомнатного жилого помещения, то по заявлению собственника может быть предоставлена компенсация за утраченное имущество в форме жилого помещения, выплата на приобретение или строительство жилого помещения, исходя из размера площади жилого помещения, приходящейся на принадлежащую ему долю в праве собственности на утраченное имущество.

Можно ли полностью списать ипотеку за утраченное жильё

Если на жильё есть обременение, то в договор передачи заявителю жилого помещения включаются обязательства заявителя в течение не более чем 90 календарных дней со дня заключения этого договора обеспечить прекращение ограничений, в том числе путём их перевода на предоставленное заявителю жилое помещение и земельный участок. При этом коммерческие банки по вопросам полного погашения долга и предоставления отсрочки по выплате ипотеки руководствуются подходами, изложенными в письмах Банка России.

Полное списание долга по кредитному договору рассматривается банками в случае полной утраты жилого помещения, купленного в ипотеку, а также в других тяжёлых ситуациях, как гибель заёмщика или его супруги, супруга, присвоение одному из них I группы инвалидности.

«Вопросы, связанные с исполнением либо неисполнением обязательств по договорам, заключённым с банками, не относятся к компетенции исполнительных органов Белгородской области и разрешаются сторонами в порядке, предусмотренном договором и действующим законодательством. Рассмотрение каждого обращения осуществляется кредитными организациями в индивидуальном порядке», — уточнили в правительстве.
«Понял, какую ошибку совершил»: Гладков — о покупке квартиры в Белгородской области
Узнать подробнее

Что рассказали в банке?

В ВТБ на запрос Бел.Ру рассказали, что банк готов предоставить кредитные каникулы, провести реструктуризацию и оказать другие виды помощи клиентам, которые живут не только в Белгородской, но и в соседних регионах приграничья — в Курской и Брянской областях, и которые пострадали при обстрелах и вынужденно покинули свои дома. Каждый случай рассматривается отдельно, достаточно предоставить подтверждающие документы онлайн, в офисе или через контакт-центр.

Кредитный долг погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы списывается. В индивидуальном порядке рассматривают обращения заёмщиков, у которых в результате обстрелов пострадало ипотечное жильё. Меры поддержки разрабатывают в зависимости от жизненной ситуации конкретного клиента. В отдельных случаях возможно полное погашение ипотечного кредита.

Сколько должны получить белгородцы за частичную и полную потерю имущества?

Летом 2024 года власти выпустили постановление правительства области о мерах поддержки жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания в связи с обстрелами в период СВО. Согласно документу — кто потерял «имущество первой необходимости» при условии:

  • постоянного проживания на территории Белгородской области в населённых пунктах, подвергшихся или подвергающихся обстрелам;
  • постоянного проживания на территории Белгородской области в населённых пунктах, подвергшихся или подвергающихся обстрелам, входящих в зону чрезвычайной ситуации, в которых введён особый режим въезда и пребывания.

Выплачивается компенсация покинувшим постоянное место проживания:

  1. в связи с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 75 тыс. рублей на человека;
  2. в связи с полной утратой имущества первой необходимости до 31 декабря 2023 года в размере 100 тыс. рублей на человека;
  3. в связи с полной утратой имущества первой необходимости после 1 января 2024 года в размере 150 тыс. рублей на человека.

Компенсация выплачивается каждому, кто зарегистрирован в повреждённом жилье.

Более 2000 белгородцев получили выплату в 150 тысяч рублей. Сколько ещё в очереди?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ругал Батанову плохими словами»: Гладков недоволен работой минсоцзащиты из-за выплатЕщё часть белгородцев лишились выплат за аренду жилья после повторных проверокГубернатор Белгородской области напомнил, что «жилищных сертификатов не существует»
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Эксклюзив#Кредиты#Белгород#Компенсационные выплаты#Белгородское приграничье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика