Можно ли списать ипотеку, если ваше жильё уничтожено при обстреле?

Если жилое помещение принадлежит гражданам на праве общей долевой собственности, право собственности на приобретённое или построенное за счёт выплаты жилое помещение или предоставленное в качестве компенсации за утраченное имущество оформляется одновременно на всех собственников в соответствующих долях.

При этом, если площадь, соответствующая величине каждой доли в праве собственности на жилое помещение, превышает минимальную площадь однокомнатного жилого помещения, то по заявлению собственника может быть предоставлена компенсация за утраченное имущество в форме жилого помещения, выплата на приобретение или строительство жилого помещения, исходя из размера площади жилого помещения, приходящейся на принадлежащую ему долю в праве собственности на утраченное имущество.