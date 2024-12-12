LIFE doc представил новый выпуск фильма об отношениях России и ОАЭ

Posted 12 декабря, 12:46
Published 12 декабря, 12:46
Modified 12 декабря, 12:48
Updated 12 декабря, 12:48
В выпуске рассказывается о развитии экономических и культурных связей, а также о технологическом сотрудничестве двух государств. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Объединенные Арабские Эмираты — достаточно молодое государство, возникшее менее 50 лет назад. СССР установил дипотношения с ОАЭ в 1971 году, то есть сразу после их основания. Сегодня это государство выступает крупнейшим партнером России среди арабских стран. Товарооборот между РФ и ОАЭ превышает 11 млрд долларов.
По словам востоковеда, академического руководителя НИУ ВШЭ Эльмиры Имамкулиевой, ОАЭ можно назвать уникальным примером деколонизации мирового порядка. Всего за несколько десятков лет это государство превратилось в торговый, культурный и технологический центр мирового уровня.
Представитель Российского экспортного центра в ОАЭ Наджибулло Джаббори отметил, что это арабское государство активно сотрудничает с Россией в разных сферах даже в условиях внешнего политического давления.
Один из ярких примеров сотрудничества — совместный проект по развитию хоккея в ОАЭ. Как отметил представитель Министерства международных связей РФ Андрей Кавказский, Дубай и ОАЭ — это перспективная международная площадка, где ключевым игроком станет Россия.
«Хотим, чтобы местное население вовлекалось в этот вид спорта. Я считаю, что у нас очень много общего в этом плане, это любовь именно к зимним видам спорта, каким бы странным это ни казалось», — прокомментировал Андрей Кавказский.
Важное место в отношениях между государствами занимает культурная составляющая. В новом выпуске рассказывается о проектах культурного обмена. Например, об участии Российской Федерации в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже.
Стоит отметить, что оба государства в сотрудничестве делают ставки на космос и технологии. По словам Эльмиры Имамкулиевой, ОАЭ инвестирует в технологии будущего, и у сотрудничества России с Эмиратами есть большой потенциал в долгосрочной перспективе.
В основе продуктивного диалога России и ОАЭ лежит сотрудничество в сфере туризма и технологий, а также культурное взаимодействие.