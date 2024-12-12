Гид по праздничным фильмам: что смотреть, чтобы почувствовать новогоднее настроение

Джордж Бейли, герой фильма, оказывается на грани отчаяния в канун Рождества. Но вмешательство ангела-хранителя позволяет ему увидеть, как мир изменился бы, если бы его никогда не существовало. Эта вдохновляющая история напоминает о том, что каждый из нас важен, и даже самые маленькие добрые дела могут изменить судьбы многих.