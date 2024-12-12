«Финуслуги» расширили выбор открытых паевых инвестиционных фондов

Posted 12 декабря, 15:59
Published 12 декабря, 15:59
Modified 12 декабря, 15:59
Updated 12 декабря, 15:59
Пользователи платформы могут выбирать новые стратегии, включая фонды, ориентированные на денежный рынок, золото и акции быстрорастущих компаний. Денежные фонды становятся альтернативой банковским депозитам, поскольку инвестируют в ликвидные инструменты с низким уровнем риска. Их доходность напрямую связана с ключевой ставкой. Инвестиции в золото являются надежным средством для сохранения капитала, защищая его от инфляционных рисков и нестабильности на международной арене. В свою очередь, фонды, которые основаны на акциях компаний с высоким потенциалом роста, представляют собой долгосрочную защиту от инфляции и подойдут тем инвесторам, которые стремятся к высокой доходности. Об этом пишет vostokmedia.com.
Старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин сообщил, что «Финуслуги» в настоящее время являются крупнейшим маркетплейсом по количеству предложений фондов управляющих компаний. В данный момент клиентам доступны инвестиции в 10 ПИФов, и к концу года ожидается добавление еще четырех новых фондов. Он отметил заметный рост интереса к коллективным инвестициям и подчеркнул, что партнеры компании активно представляют свои предложения на платформе.
«Финуслуги» — это финансовый маркетплейс, созданный Московской биржей. На платформе доступны онлайн-выбор и открытие банковских вкладов в любое время, получение кредитов наличными, покупка ПИФов, а также полисов ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости и народных облигаций компаний и регионов России. Сервис не взимает комиссию с физических лиц. Чтобы начать инвестировать и приобрести паи онлайн, достаточно пройти процедуру идентификации через «Госуслуги».