«Финуслуги» расширили выбор открытых паевых инвестиционных фондов

Пользователи платформы могут выбирать новые стратегии, включая фонды, ориентированные на денежный рынок, золото и акции быстрорастущих компаний. Денежные фонды становятся альтернативой банковским депозитам, поскольку инвестируют в ликвидные инструменты с низким уровнем риска. Их доходность напрямую связана с ключевой ставкой. Инвестиции в золото являются надежным средством для сохранения капитала, защищая его от инфляционных рисков и нестабильности на международной арене. В свою очередь, фонды, которые основаны на акциях компаний с высоким потенциалом роста, представляют собой долгосрочную защиту от инфляции и подойдут тем инвесторам, которые стремятся к высокой доходности. Об этом пишет vostokmedia.com.