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Posted 12 декабря, 15:59

Published 12 декабря, 15:59

Modified 12 декабря, 15:59

Updated 12 декабря, 15:59

«Финуслуги» расширили выбор открытых паевых инвестиционных фондов

«Финуслуги» расширили выбор открытых паевых инвестиционных фондов

12 декабря 2024, 15:59
Фото: 1MI.
Маркетплейс «Финуслуги» значительно увеличил возможности для вкладчиков. На платформе появились четыре новых фонда от трех управляющих компаний. К концу года общее количество фондов вырастет до 14, тогда как число управляющих компаний останется неизменным — всего четыре УК.

Пользователи платформы могут выбирать новые стратегии, включая фонды, ориентированные на денежный рынок, золото и акции быстрорастущих компаний. Денежные фонды становятся альтернативой банковским депозитам, поскольку инвестируют в ликвидные инструменты с низким уровнем риска. Их доходность напрямую связана с ключевой ставкой. Инвестиции в золото являются надежным средством для сохранения капитала, защищая его от инфляционных рисков и нестабильности на международной арене. В свою очередь, фонды, которые основаны на акциях компаний с высоким потенциалом роста, представляют собой долгосрочную защиту от инфляции и подойдут тем инвесторам, которые стремятся к высокой доходности. Об этом пишет vostokmedia.com.

Старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин сообщил, что «Финуслуги» в настоящее время являются крупнейшим маркетплейсом по количеству предложений фондов управляющих компаний. В данный момент клиентам доступны инвестиции в 10 ПИФов, и к концу года ожидается добавление еще четырех новых фондов. Он отметил заметный рост интереса к коллективным инвестициям и подчеркнул, что партнеры компании активно представляют свои предложения на платформе.

«Финуслуги» — это финансовый маркетплейс, созданный Московской биржей. На платформе доступны онлайн-выбор и открытие банковских вкладов в любое время, получение кредитов наличными, покупка ПИФов, а также полисов ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости и народных облигаций компаний и регионов России. Сервис не взимает комиссию с физических лиц. Чтобы начать инвестировать и приобрести паи онлайн, достаточно пройти процедуру идентификации через «Госуслуги».

#Экономика
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